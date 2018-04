OSTAO BEZ POBJEDE ZBOG KRHOTINE NA STAZI "Pet litara piva moglo bi pomoći da ovo prebrodim"

Foto: Getty Images/Guliver Image



VALTTERI BOTTAS vodio je u utrci VN Azerbajdžana kada mu je pukla guma, zbog čega je ostao bez pobjede. Nakon utrke rekao je da nije vidio krhotine na stazi koje su mu probušile stražnju lijevu gumu.

Bottas je vodio u utrci nakon što je od vodećih vozača ostao najduže na stazi i bio nagrađen što je svoje jedino zaustavljanje mogao obaviti u uvjetima sigurnosnog automobila koji je izašao zbog sudara Red Bullovih vozača.



Finac je vodio u utrci i uspio se odvojiti od Hamiltona nakon što je Vettel prekasno kočio u prvom zavoju i pao na četvrto mjesto. Činilo se da će Bottas donijeti Mercedesu prvu pobjedu ove sezone, prvu od VN Abu Dhabija 2017. koju je također ostvario Bottas, ali Finac je morao odustati zbog puknuća gume.

"Ovo je bilo zaista nesretno", rekao je Bottas.



"Mislim da je ova staza teška, ulične staze općenito imaju puno sudara i uvijek će biti problem, ovoga puta ja sam bio nesretan. Ni u jednom trenutku nisam imao pojma da sam prešao preko neke krhotine, ne mogu reći više od toga. U posljednjih nekoliko utrka bili smo prilično blizu pobjede, dobra stvar za nas kao momčad je što je Lewis pobijedio, dobri bodovi, ali za mene... Da... Pokušat ću ponovno za dva tjedna."



Kad su ga novinari pitali kako će se nositi s velikim razočaranjem zbog odustajanja s vodeće pozicije nekoliko krugova prije kraja, Bottas je rekao da će pokušati pivom.

