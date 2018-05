Ostvario najbolji rezultat u povijesti kluba, dobio nagradu za trenera godine, a onda mu dali otkaz

Foto: Guliver Image/Getty Images

TORONTO Raptorsi ostali su bez trenera. Dwane Casey više ne sjedi na klupi jedinog kanadskog NBA kluba.

Ove sezone Casey je Raptorse odveo do prvog mjesta u Istočnoj konferenciji, dobio je i nagradu za najboljeg trenera NBA lige, ali težak poraz (0:4) u drugoj rundi protiv LeBrona i njegovih Cavsa presudio mu je. Nakon sedam godina na klupi Raptorsa dobio je otkaz.

"Nakon što smo uzeli sve u obzir, odlučio sam da je ovo težak korak koji se morao napraviti za dobro franšize", poručio je predsjednik Raptorsa Masai Ujiri, koji bi rado na klupi Toronta vidio trenera Atlanta Hawksa Mikea Mikea Budenhlozera. Neobičan potez predsjednika Ujirija i otkaz omiljenom treneru nije najbolje sjeo navijačima Toronta.

Raptors president Masai Ujiri has strong interest in former Hawks coach Mike Budenholzer, according to coaching sources. Dwane Casey, meanwhile, is likely to emerge as a contender for one or two of the league's other four vacancies. — Marc Stein (@TheSteinLine) May 11, 2018

The Toronto Raptors have fired head coach Dwane Casey after seven seasons behind the bench. “After careful consideration, I have decided this is a very difficult but neccesary step the franchise must take,” team president Masai Ujiri ann... https://t.co/JWEjCkLnm6 #mlb #nfl #nba pic.twitter.com/qS77l8ijtJ TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA May 11, 2018

Firing Dwane Casey is a huge mistake. When I watched the Raptors play I saw the passion in Dwane’s coaching. Masai Ujiri should be the one fired quite frankly. Dwane Casey won the coach of the year and helped the team win 59 games this season, the most in franchise history! — Blake Harris (@BlakeRLHarris) May 11, 2018

FOOLISH!!! Toronto Raptors fire NBA Coach of Year Dwane Casey. Good luck to the @Raptors finding a better coach . The last time Masai Ujiri fired his COY was in Denver when he blew up @CoachKarl22 - the Nuggets haven’t been to the playoffs since.#GiddyupLebronto — KunleAdeola (@Kunlenzo1) May 11, 2018

Toronto je pod Caseyjem ostvario omjer od 320 pobjeda i 238 poraza i pet je puta izborio nastup u play-offu.

Dwane Casey, voted coach of the year by NBA peers, fired by Raptors after Cavs sweep https://t.co/nMITIDO9az — cannizzaro wilson (@MRCANNIZZARO23) May 11, 2018