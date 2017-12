OTVOREN JE PRIJELAZNI ROK Zašto su zimski transferi rizičniji od ljetnih i tko su glavne zvijezde

Foto: Getty Images/Guliver Image

ZA MNOGE nogometne fanove od samih utakmica zanimljiviji su prijelazni rokovi.



Zimski šoping u najjačim europskim ligama počinje odmah po ulasku u 2018. godinu, a kao i u mnogočemu drugome, Englezi su jedinstveni i po pitanju ''mercata'', pa će kod njih sezona lova početi već prvog siječnja (u ponedjeljak točno u ponoć), a trajat će točno mjesec dana.



Najzanimljivije stvari oko transfera uglavnom se događaju u posljednjim satima, ili čak minutama (sjetimo se samo cirkusa u režiji Uniteda i Reala oko Davida De Gee) prijelaznog roka koji u Premiershipu traje do 31. siječnja. Blagajne u Engleskoj zatvorit će se u 23 sata po engleskom vremenu, odnosno u ponoć po srednjoeuropskom.

List of players that @ManUtd is linked with for this transfer window

1. Ozil

2. Malcolm

3. Pulisic

4. Kovacic

5. Jorginho

5. Dybala

7. Greizmann

8. Sessegnon

9. Danny Rose

10. Fabinho

11. David Luiz

12. Sergej Milinkovic-Savic

and many more to come.......... #MUFC #GGMU — Manchester Utd Polls (@reddevilspolls) 29. prosinca 2017.



Nijemci, Francuzi, Talijani i Španjolci krenut će s pregovorima istog dana kad i Englezi, ali će njihov zimski prijelazni rok trajati do drugog veljače.



Škoti će također krenuti s pregovorima prvog dana Nove godine, a kod njih će ''mercato'' trajati do 1. veljače. Nizozemci u ''fight'' ulaze trećeg siječnja (do 31. siječnja), Turci i Danci petog (do 31. siječnja), a Rusi tek 28. siječnja, s tim što će kod njih prijelazni rok biti otvoren čak do 28. veljače.



U Hrvatskoj zimski prijelazni rok počinje 18. siječnja, a trajat će do 15. veljače.



Značajna je razlika između kupovine igrača zimi i ljeti. U kolovozu se momčadi stvaraju, planiraju se ciljevi za sljedeću sezonu, a treneri u skladu sa svojim vizijama žele na vrijeme dovesti igrače koje žele kako bi ih na vrijeme uigrali s ostatkom momčadi.



Zašto su zimski transferi puno rizičniji od ljetnih?



Zimski prijelazni rok značajno je rizičniji od ljetnog. Samim tim što igrači dolaze u već uigrane i kohezivne momčadi, imaju manje vremena da se prilagode na novu sredinu (posebno ako dolaze u lige u kojima nema pauze) koja odmah traži rezultat, a i cijene kod transfera su napuhanije. Klubovi koji prodaju znaju da oni koji kupuju uglavnom to rade iz krajnje nužde, potrebe, pa čak i očaja, i nerijetko pumpaju cijene koje nemaju veze s realnom tržišnom vrijednosti pojedinog igrača.



Ipak, premda postoje određeni rizici zimskog prijelaznog roka, nema sumnje da će se i ove sezone potrošiti apsurdne svote novca na pojačanja.



Llubovi s dna ljestvice, naravno, govorimo o Ligama petice, svjesni su da im ispadanje u niži rang znači stravičan udarac na klupsku blagajnu. Prihodi od TV prava, pretplata, vrijednost klupskih dionica, a samim tim i vrijednost igrača, drastično padaju izgubi li klub status prvoligaša i logika poslovanja nalaže da uprave žele po svaku cijenu dovesti kvalitetno pojačanje u nadi da će tako sačuvati privilegije druženja i igre s bogatima.



S druge strane, oni najbogatiji, klubovi koji pucaju na naslove i trofeje, sigurno će pokušati osvježiti svlačionicu kako bi bili što konkurentniji, kako u domaćim natjecanjima, tako i u Europi. Ljetni prijelazni rok češće je atraktivniji od zimskog, iako smo u siječnju znali svašta vidjeti, poput transfera ozlijeđenog Andyja Carrolla, kojeg je Liverpool u zadnjim sekundama panično platio 42 milijuna eura.



Liverpool je već obilježlio ovaj prijelazni rok. Redsi su za 85 milijuna eura doveli Virgila van Dijka iz Southamptona što je najveći iznos plaćen za jednog braniča u povijesti. No, moglo bi ove zime biti još puno velikih transfera...



Alexis Sanchez (29, Arsenal)

Čileanac je prošlog ljeta jasno rekao da želi otići iz Arsenala i praktički je bio već na izlaznim vratima kluba. Arsene Wenger ga zbog toga nije ni stavljao u momčad, pod izlikom da ima želučanih problema. Alexis je navodno bio i u svađi s nekim suigračima, a Wenger je čekao kompletiranje transfera Thomasa Lemara iz Monaca da proda Sancheza Cityju.



Sanchez je za to vrijeme mahao navijačima s klupe dok je Liverpool gazio Arsenal 4:0, a tijekom derbija s Chelseajem se na klupi smijao Lacazetteu kad je promašio čistu šansu. Samo se čekao njegov odlazak, ali Alexis je ostao u Arsenalu kad je Wengeru zadnjeg dana prijelaznog roka propao Lemarov transfer i nije mogao ostati bez Čileanca.



Polako ga je vraćao u momčad, no Sanchez ove sezone ne igra ni približno dobro kao prošle. Ipak, Guardiola ga želi na ljeto vidjeti na Etihadu budući da mu za šest mjeseci ističe ugovor, no priča se zakomplicirala ovih dana kad se u transfer uključio PSG.

Arsenal’s players are sick of Alexis Sanchez, want him out of the club, and he was confronted by Jack Wilshere (Source - Daily Mail) — Kristian Sturt - Transfer News (@FootieWriter) 31. prosinca 2017.



Iako je tek pola godine u Parizu, Neymar navodno na ljeto želi nazad u Španjolsku, i to u Real, pa PSG kombinira kako bi ga zamijenio. Sanchez je glavna meta, a od svega bi najviše mogao profitirati Arsenal. Alexis sigurno neće produljiti ugovor s Topnicima, pa bi ga Arsenal rado prodao već ove zime da ga ne izgubi bez odštete na ljeto.



Očekuje se velika borba PSG-a i Cityja, koji su oboje voljni platiti Sancheza da ga ne izgube na ljeto. Teško je procijeniti kolika bi bila cijena za igrača koji na ljeto može otići bez odštete, ali teško da bi ga mogli dobiti za manje od 30 milijuna eura.

Philippe Coutinho (25, Liverpool)

Barcelona je prije šest mjeseci na Anfield poslala pet ponuda. Sve su bile odbijene, uključujući onu od navodno 120 milijuna eura. Brazilac je bjesnio što ga Liverpool ne pušta. Baš kao i u Sanchezovu slučaju i Klopp je šikanirao Coutinha zbog lažnih problema s leđima dok se nije riješio njegov transfer ili ostanak.

Kad je bilo jasno da će ostati u Liverpoolu, Coutinho se vratio u igru i vratio se starim navikama. U 17 ovosezonskih nastupa upisao je deset golova i sedam asistencija, što jako dobro prate i u Barceloni. Ove zime nema popuštanja. Ousmane Dembele bio je vatrogasno rješenje nakon prodaje Neymara i sve je izvjesnije da se Barcelona s njegovim dovođenjem malo zaletjela. Mladi bivši Borussijin igrač se odmah ozlijedio, navodno se ne uklapa previše u Barcinu igru, i Coutinho je apsolutni prioritet Valverdea.

Liverpool će teško zadržati svojeg najboljeg igrača, a Klopp sigurno ne želi u svlačionici nezadovoljnog Coutinha baš sad kad se polako vratilo samopouzdanje momčadi nakon lošeg starta u Premiershipu. Barcelona će morati jako puno platiti. Kako pišu Englezi, najmanje 125 milijuna eura.

Antoine Griezmann (26, Atletico)

Taj transfer nadovezuje se na Coutinhov. Propadne li taj posao, Barca se okreće prema Wandi Metropolitanu. Prošlog ljeta Griezmann je jednom nogom bio na Old Traffordu, no ove zime bi vrlo lako mogao završiti na Nou Campu. Iako je Barcelona demantirala da je u pregovorima s Francuzom, zbog čega ih je Atletico prijavio FIFA-i, javna je tajna da Blaugrana želi Griezmanna.

Marca je nedavno objavila da je Josep Bartomeu osobno razgovarao s Griezmannom oko transfera u Barcelonu te da su se načelno sve dogovorili. Barca ga želi odmah u siječnju i ne želi čekati do ljeta kad bi se sigurno još neki klubovi nakon SP-a uključili u borbu za Antoinea.

Press 🔊 [Goal] |

Athletico warns Barcelona over Griezmann's Transfer : "Until July 1, Griezmann's release clause is €200m."



They are trying their best to avoid the transfer! pic.twitter.com/HBCXkTc9w1 — BarcaTimes (@BarcaTimes) 28. prosinca 2017.

Manchester United je prvi na listi zainteresiranih, no teško je vjerovati da bi gazde Mourinhu ponovno odobrili 100+ milijuna eura za novo pojačanje nakon što je doveo Pogbu, Lukakua, Lindelofa, Matića i još nekoliko igrača.

David Luiz (30, Chelsea)

Antonio Conte ne voli jednu stvar - kad mu se proturječi. To je napravio Diego Costa, pa je ispao iz momčadi, to je napravio i David Luiz, pa je završio na tribini. Brazilac je javno kritizirao trenera nakon poraza od Rome 3:0 u Ligi prvaka, preko čega Conte nije mogao, ni želio, prijeći.

David Luiz ispao je iz prve momčadi, a Mirror objavio da je Conte rekao upravi: "Riješite ga se!" David Luiz sigurno odlazi iz kluba, a najviše ga žele Juventus i Manchester United. Jose Mourinho je s njim radio u Chelseaju i jako ga dobro poznaje, a budući da je Eric Bailly "out" barem još tri, četiri mjeseca, upravo je Chelseajev stoper idealna zamjena.

No, Conte ga navodno ni u ludilu ne želi prodati rivalima i konkurentu za plasman u Ligu prvaka pa je puno realnija opcija da ode u Juventus koji je javno iskazao interes.

Pierre-Emerick Aubameyang (28, Borussia Dortmund)

Puno je razloga zašto bi Borussiji bilo najpametnije da se ove zime riješi Gabonca. Kao prvo, ima već 28 godina i cijena će mu samo padati. Kao drugo, iako se situacija zadnjih tjedana malo smirila, Auba je svojim neodgovornim ponašanjem potpuno narušio atmosferu u svlačionici i suigračima navodno jako ide na živce. I kao treće, bliži se Svjetsko prvenstvo na kojem Aubameyang neće igrati i klubovi bi se mogli okrenuti igračima koji će zablistati u Rusiji i desetke milijuna potrošiti na nekog drugog.

Borussia želi prodati Aubameyanga i tu nema tajni. Idealno bi bilo sad, u siječnju, kad bi za njega mogla dobiti između 60 i 70 milijuna eura, što će porušiti sve klupske rekorde. Aubu žele Liverpool, Chelsea i još neki klubovi, no najozbiljniji kupac je Real Madrid koji se ove sezone muči s realizacijom.

Zinedine Zidane ostao je samo na Karimu Benzemi, kao klasičnoj špici. Bale je stalno ozlijeđen, Ronaldo ipak nije klasični centarfor (iako to može igrati), a Borja Mayoral se nije pokazao dobrim kao što se mislilo. U prijevodu, ozlijedi li se Benzema ponovno - Real nema napadača.

#BVB President Reinhard Rauball: “Aubameyang has done well over the years and was even the Bundesliga top scorer. Auba is pleasant, funny, he laughs. That some days he was mentally beaten by the offers – you have to understand it if you know the numbers” (Kicker) #CFC #CSL #Milan — ChelsTransfer (@ChelsTransfer) 28. prosinca 2017.

Mundo Deportivo objavio je da će Madriđani u ovom prijelaznom roku učiniti sve ne bi li doveli Aubameyanga na Santiago Bernabeu. U kombinacijama su bili i Mauro Icardi, Harry Kane i Robert Lewandowski. Sva trojica stajala bi više od 100 milijuna eura, Harry Kane čak i 200, a u Madridu računaju da nisu toliko kvalitetniji od Aubameyanga da bi opravdali toliko veću cijenu.

Alternativa su Kasper Dolberg iz Ajaxa i Timo Werner iz Leipziga, ali oni su ipak premladi i lako bi mogli podlegnuti pritisku igranja u klubu kao što je Real.

Aubmeyang je u 212 nastupa za Borussiju zabio 141 gol i upisao 36 asistencija.

Leonardo Bonucci (30, Milan)

Milan je trebao biti najugodnije iznenađenje ove sezone, a ispao je najveće razočaranje. Potrošili su više od 200 milijuna eura na pojačanja, a trenutačno su osmi na tablici s 14 bodova manje od mjesta koja vode u Ligu prvaka. O prvom mjestu da ne govorimo.

Jedan od najnezadovoljnijih takvim raspletom je Leonardo Bonucci, koji je u klub došao prije samo pet mjeseci za 40 milijuna eura. Prema pisanju Gazzette dello Sport, Bonucci želi otići sa San Sira. Iako bi najradije ostao u Italiji, kad je čuo da se za njega zanima pola Premiershipa, nije isključio mogućnost odlaska u Englesku.

Chelsea i Arsenal prvi su u redu, iako je realnija opcija odlaska kod Antonija Contea, s kojim je Bonucci u odličnim odnosima. Conte ga je želio još prošlog ljeta, ali je Leo izabrao Milan što se pokazalo pogrešnim i navodno razmatra i mogućnost odlaska u Chelsea.

Arsenalu bi, s druge strane, jako dobro došao bilo kakav novi obrambeni igrač, a pogotovo netko kalibra Bonuccija. Golove koje Arsenal ove godine prima su u rangu osnovnoškolskih momčadi i pravi stoper uvelike bi povećao Wengeru šanse za plasman u Ligu prvaka.

Da, naravno, i City je zainteresiran za Bonuccija...

Steven N'Zonzi (29, Sevilla)

Sigurno odlazi iz Seville, samo je pitanje gdje. Jedan dio španjolskih medija tvrdi da je sve dogovorio s Arsenalom, kojem hitno treba ozbiljni vezni igrač, a drugi da će potpisati za Everton. No, sigurno je da je Francuz rekao čelnicima Seville da želi otići, osobito nakon što se posvađao s trenerom na utakmici s Liverpoolom.

"Želim sve najbolje Sevilli. Nadam se da će proći u Ligi prvaka, ali ja neću biti dio te avanture. Uskoro ćete znati moj novi klub", izjavio je nedavno za France Football.

Priča je dobila dodatnu potvrdu nakon što je N'Zonzi jučer viđen u londonskoj zračnoj luci Gatwick. Englezi tvrde da je došao na pregovore i da je samo pitanje vremena kad će njegov transfer biti objavljen.

Olivier Giroud (31, Arsenal)

Vjerojatno ni u jednoj reprezentaciji nije takva konkurencija u napadu kao u Francuskoj. Girezmann, Lacazette, Mbappe, Martial, Coman, pa iz drugog plana Nabil Fekir i Florian Tahuvin. Arsenalov napadač Olivier Giroud nada se da će u momčadi za SP biti mjesta i za njega, no Deschampsov pomoćnik Guy Stephan mu je jasno poručio:

"Nađi klub u kojem ćeš igrati, pozabijaj golova pa ćemo vidjeti."

Giroudov agent rekao je za ESPN da će pokušati nagovoriti Arsenea Wengera da ga pusti kad dođe prava ponuda, a takvih će sigurno biti. Giroud je u 252 utakmice za Arsenal zabio 105 golova, no ove sezone je samo u Europskoj ligi bio u startnoj postavi, dok u Premiershipu ulazi s klupe.

Turkish giants Fenerbahce want to bring Arsenal striker Oliver Giroud in, in January. pic.twitter.com/3xjwYoBXqs — TransferMart (@TransferMart) 30. prosinca 2017.

Ni Arsenal više ne igra onako kako njemu odgovara. Bekovi, koji su mu proteklih sezona bili glavni izvor centaršuteva od kojih Giroud živi, u očajnoj su formi, te je u Wengerovoj igri "ušetajmo-se-s-loptom-u-gol" Olivier beskoristan.

Marseille ga želi već godinama, no Giroudov menadžer rekao je da povratak u Francusku nije opcija. Prošlog ljeta željeli su ga Inter i Juventus, no njima trenutačno pojačanja nisu potrebna. West Ham je odavno zainteresiran, a Bild je objavio tekst u kojem je piše da je i Bayern itekako zainteresiran za Francuza.

Teško je vjerovati da bi kraj Lewandowskog imao veću minutažu nego što je sad ima, pa je ipak najrealniji transfer u neki od klubova iz Premiershipa.

Eden Hazard (26, Chelsea)

Najmanje realan od svih transfera, ali ne i nemoguć. Manchester United navodno sprema ponudu od 100 milijuna eura za Belgijca, kojeg bi rado i Zinedine Zidane. Uspije li Real pobijediti u subotnjem Clasicu i smanjiti razliku u odnosu na Barcelonu na osam, pa kasnije na pet bodova kad odigra odgođenu utakmicu, s jednim kvalitetnim pojačanjem mogao bi se ozbiljno upustiti u obranu naslova.

Real ne igra dobro kao prošle godine i nema sumnje da bi igrač poput Hazarda donio puno opcija u igri Zidaneove momčadi. Roman Abramovič bi, jasno, radije prodao Hazarda u Španjolsku nego jednom od engleskih klubova, iako je najrealnija opcija da sjajni Belgijac ostane na Stamford Bridgeu do ljeta.