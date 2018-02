OVO JE BOLJELO! Golman PSG-a licem obranio udarac Ronalda

Foto: Screenshot

ALPHONSE AREOLA imao je sjajnu večer na Santiago Bernabeuu, barem u prvih sat vremena sudara osmine finala Lige prvaka između Real Madrida i PSG-a.

Francuski je vratar s nekoliko sjajnih obrana pomogao Parižanima držati vodstvo u prvom poluvremenu, a prvaci Europe probili su ga tek iz jedanaesterca i u završnici slavili s 3:1.

Cristiano Ronaldo bio je nekoliko puta u velikim šansama, ali nije bio precizan. Nakon jedne brze akcije sredinom prvog dijela Ronaldo je izbio sam pred Areolu koji je hrabro krenuo prema Portugalcu i licem obranio snažan udarac koji ga je odmah nokautirao. No, brzo je stao na noge i nastavio braniti u odličnom izdanju.

Pogledajte nesvakidašnju obranu.

