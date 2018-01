Ovo su ljudi iza Čilićevog uspjeha

Foto: Instagram

UOČI početka sezone Marin Čilić je rekao da se nada da bi mogao doći do trećeg mjesta i osvojiti barem jedan Grand Slam. Te njegove izjave dočekane su s dozom podsmijeha jednog dijela teniskih stručnjaka i medija, no već nakon prvog većeg turnira sezone Čilić će napraviti upravo to.

Kako god završilo nedjeljno finale Australian Opena protiv Rogera Federera, Marin će sigurno od ponedjeljka biti treći igrač svijeta, a bude li malo sreće, možda i pobjednik tog Grand Slam turnira.

Krajem prošle sezone Čilić je raskinuo suradnju s Jonasom Bjorkmanom. Švedski trener i bivši igrač nije mogao biti stalno s njim, na čemu je Marin inzistirao.

"S Jonasom sam napravio puno toga dobroga i jako smo unaprijedili moju igru. No nije mi se mogao prilagoditi u 2018. godini i morali smo se razići. Jako sam mu zahvalan, bio je sjajan", rekao je u prosincu Čilić.

Razmišljao je koga bi uzeo kao novog trenera, no onda je odlučio da će do daljnjega glavnu riječ voditi Ivan Cinkuš, čovjek koji je s Marinom već tri godine. To se pokazalo kao pun pogodak jer je Mrnja očito odradio odlične pripreme za sezonu, a u Melbourneu je naprosto eksplodirao.

Nakon velike pobjede protiv Edmunda i ulaska u svoj treći finale Grand Slama u karijeri, Marin je na Instagramu objavio story u kojemu se zahvalio cijelom svojem timu bez kojeg jedan od najvećih rezultata u njegovoj karijeri ne bi bio moguć.

Slaven Hrvoj, Ivan Cinkuš i Josip Skoko u zagrljaju su s Čilićem proslavili veliki uspjeh. Kako je krenula godina, moglo bi ih biti još...