PAVIĆ OSVOJIO I DRUGI NASLOV NA AUSTRALIAN OPENU I to samo 16 sati nakon prvog!

Pavić je savršenu uvertiru za finale singla, u kojem Marin Čilić od 9.30 igra protiv Rogera Federera, napravio nakon što je jučer malo prije 15 sati osvojio muške parove s Oliverom Marachom.

Mate Pavić sada ima čak tri Grand Slam naslova, jer 2016. osvojio je US Open s Njemicom Laurom Siegemund.

Zanimljivo, njegova aktualna partnerica Gabriela Dabrowski lani je osvojila Roland Garros s današnjim suparnikom Bopannom.

Hard work paying off!



It is @GabyDabrowski's second Grand Slam mixed doubles trophy (previous 2017 @rolandgarros) and first #AusOpen trophy, and Mate Pavic's third Grand Slam trophy and second in Melbourne! pic.twitter.com/SxJ5wTll6r