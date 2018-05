PAVIĆU POMOGLA MAČKA Pogledajte ludu scenu s turnira u Rimu

Foto: Screenshot



HRVATSKI tenisač Mate Pavić od ponedjeljka će biti prvi igrač svijeta u konkurenciji parova zahvaljujući porazu Mela i Kubota protiv Cabala i Faraha s 2:0 u setovima, u četvrtfinalu ATP tunira u Rimu.

Na meču Kubot/Melo - Cabal/Farah dogodila se jedna nesvakidašnja situacija. U jednom trenutku, kod servisa Lukasza Kubota, mačka je pretrčala preko terena na oduševljenje prisutnih gledatelja, a ubrzo nakon toga Kubot i Melo su poraženi, a Mate Pavić je došao do povijesnog uspjeha za hrvatski tenis. Nijedan Hrvat prije Pavića nije bio na vrhu ATP ljestvice, najbliže tome bio je Goran Ivanišević (drugo mjesto) 1994. godine.

Kažu da nije dobro kad crna mačka pretrči ispred tebe, a s tim bi se mogli složiti Poljak i Brazilac...

And now tennis can add itself to the list of sports terrifically invaded by a cat pic.twitter.com/n7vwjx46Ie