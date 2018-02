PERASOVIĆ OTPAO Pešić novi trener Barcelone

Foto: Getty Images

BARCELONINO rukovodstvo imenovat će Svetislava Pešića novim trenerom, javlja ugledni španjolski list Mundo Deportivo i tvrdi kako će cijenjeni srpski košarkaški stručnjak potpisati ugovor do svršetka tekuće sezone.

Katalonski klub posljednjih je dana intenzivno tragao za nasljednikom smijenjenog Sita Alonsa. U užem krugu kandidata nalazio se i proslavljeni hrvatski košarkaš i trener Velimir Perasović. Na koncu, Barcelonina uprava izabrala je Svetislava Pešića čija se službena promocija očekuje tijekom današnjeg ili sutrašnjeg dana. Trebao bi debitirati već u nedjelju kada je zakazan ligaški ogled Barcelone s Bilbao Basketom.

Prema pisanju Mundo Deportiva, Svetislav Pešić bio je u nedoumici vrijedi li se vratiti trenerskom poslu nakon više od godinu i pol dana stanke zbog zdravstvenih problema. Ipak, presudili su kvalitetni međuljudski odnosi s Barceloninim predsjednikom Josepom Marijom Bartomeuom.

Svetislav Pešić slovi kao jedan od najuspješnijih trenera svih vremena. Ligaške šampionske titule osvajao je u Španjolskoj, Njemačkoj i nekadašnjoj Jugoslaviji. S njemačkom i jugoslavenskom reprezentacijom ovjenčao se naslovom europskog prvaka, a s jugoslavenskom izabranom vrstom osvojio je i svjetsku titulu. Usto, osvojio je i tri europska klupska trofeja - Euroliga, FIBA Eurokup i Korać Kup - te je triput bio proglašen najboljim trenerom njemačke lige.

S Barcelonom je 2003. godine osvojio trostruku krunu. U prošlosti je rukovodio Albom Berlin, Crvenom zvezdom, Valencijom, Rheinstars Kölnom... Posljednju trenersku dužnost obnašao je u Bayern Münchenu koji je napustio 2016. godine zbog već spomenutih zdravstvenih problema.

