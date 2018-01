Perišić i Brozović dobili pojačanje iz Barcelone "Želim s Interom do Lige prvaka i trofeja"

Foto: Inter

RAFINHA ALCANTARA, rođeni brat Thiaga iz Bayerna, novi je igrač Intera. Veznjak, koji ima 24 godine, stigao je na Giuseppe Meazzu iz Barcelone na posudbu do kraja sezone. Ako zadovolji, talijanski klub moći će ga kupiti za 35 milijuna eura.

"Jako sam sretan zbog dolaska u Inter. Ovo je važna etapa u mom životu i karijeri. Želim se dokazati i donijeto mnogo pobjeda Interu u nastavku sezone, a nadam se i trofejima. Također, vjerujem da se možemo plasirati u Ligu prvaka", rekao je na predstavljanju Rafinha.

Rafinha has joined Inter Milan on loan with an option to purchase pic.twitter.com/gyU6GhX33t

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA