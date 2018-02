Pet stvari koje morate znati uoči večerašnjeg Super Bowla

Foto: Getty Images/Guliver Image

KRAJEM siječnja i početkom veljače na naslovnice brojnih svjetskih portala odjednom osvanu razne priče i najave Super Bowla, finala lige američkog nogometa. Tu i tamo naletite na neke prijatelje koji na kavi pričaju o tom "čudnom" sportu i sad je konačno vrijeme da i vi u miru pogledate "najveću utakmicu na svijetu", kako je Amerikanci vole nazivati, pa da se možete priključiti razgovorima.

Ako ste u međuvremenu naučili pravila i spremate se večeras od 00:30 provesti tri, četiri sata uz TV ne biste li otkrili oko čega se diže tolika prašina, evo pet informacija koje će vam olakšati gledanje Super Bowla.

Tko igra?

New England Patriotsi i Philadelphia Eaglesi. Patriotsi, kojima je ovo deseti Super Bowl (rekord lige) i pet puta su bili prvaci, imaju Toma Bradyja, najboljeg quarterbacka u povijesti i Billa Belichicka, jednog od najvećih trenera u povijesti. New England je u doigravanje ušao s omjerom 13-3, a na putu do Super Bowla pobijedio je Tennessee 35:14 i Jacksonville 24:20.

Eaglesi su, s druge strane, tek treći put u finalu, a u oba dosadašnja nastupa u Super Bowlu 1980. i 2004. godine su izgubili. Regularnu sezonu su završili s istom omjerom kao i Patriotsi, a u do Super Bowla su morali pobijediti Atlantu (15:10) i Minnesotu (38:7).

Tko je favorit?

Prema većini analiza i koeficijentima na kladionicama, Patriotsi su najveći favorit u Super Bowlu još od 2009. godine kad se velika prednost davala Pittsburghu protiv Arizone. Iako bi većina Amerikanaca voljela vidjeti da netko "skine" Bradyja i Patriotse, a neki stručnjaci vjeruju da mogu iznenaditi, New England će najvjerojatnije osvojiti svoj šesti Super Bowl.

Igrati Super Bowl protiv New Englanda je istovremeno jako teško i vrlo lagano. Teško je jer je riječ o jednoj od najdominantnijih sportskih momčadi u povijesti američkog sporta. Od 2000. godine, kad su u klub došli Bill Belichick i Tom Brady, Patriotsi su dobili 73 posto utakmica koje su igrali uključujući i pet od sedam Super Bowlova koje su igrali u Bellichick/Brady eri. Prošle godine su u nevjerojatnom finalu bili na rubu poraza, ali su okrenuli zaostatak od 25 poena i slavili u produžetku protiv Atlanta Falconsa.

Lagano je, pak, jer ti nitko neće ništa reći ako izgubiš od vjerojatno najbolje momčadi u povijesti NFL-a. Philadelphia je pred kraj regularne sezone ostala bez svojeg glavnog quarterbacka Carsona Wentza i nitko im nije davao šanse u doigravanju. No, iskočio je otpisani Nick Foles i pružio svojim Eaglesima priliku da se upišu u povijest.

Američke kladionice daju prednost Patriotsima od čak 6,5 poena, odnosno predviđaju da će New England slaviti barem sedam razlike.

Gdje mogu gledati utakmicu?

Na hrvatskom tržištu prijenos je na Sport Klubu od 00:30 sati, a u 23 sata počinje emisija u kojoj ćete moći saznati sve što vas zanima o momčadima. Susret će prenositi sjajan komentatorski dvojac Ivan Ivković i Hrvoje Bulić, jedan od najstručnijih za neki sport uopće na svim domaćim televizijama.

Utakmica se igra na US Bank Stadiumu, domu Minnesota Vikingsa koji su u polufinalu doigravanja propustili priliku biti prva momčad koja bi Super Bowl igrala na vlastitom stadionu.

Tko nastupa na poluvremenu?

Himnu će ove godine pjevati P!NK, a u poluvremenu će 70.000 gledatelja zabavljati Justin Timberlake, koji je 2004. godine s Janet Jackson šokirao svijet nakon što je pjevačici na sekundu svukao dio odjeće koji joj je otkrio jednu bradavicu. Skandal prozvan "Nipplegate" bio je mjesecima tema u SAD-u, a pjevači su se pravdali da je zakazala - oprema.

Iako se vjerovalo da su zvijezde jako dobro plaćene za nastup u Halftime Show-u, a nastupali su između ostalih Michael Jackson, U2, Coldplay i Bruce Springsteen, nitko od njih nikada nije dobio ni centa za nastup.

Za koga da navijam?

Ako ne volite iznenađenja i divite se sportskim dinastijama koje nižu titulu za titulom, a pritom imaju najboljeg quarterbacka u povijesti, onda su Patriotsi vaša ekipa. Ako biste voljeli vidjeti iznenađenje i sretan završetak filmske priče Nicka Folesa, tipa koji je prije godinu i pol razmišljao o kraju karijere, onda navijajte za Eaglese.

Patriotsi su dinastija u punom smislu te riječi. Savršen stroj, dotjeran do savršenstva u najsitnijim detaljima kojem, po mišljenju Amerikanaca, nedostaje malo emocija. Belichick će uvijek imati isti izraz lica, osvajao li šestu titulu u karijeri ili gubio 30 razlike (što nije čest slučaj), a Brady će tu i tamo dići ruke, a nekad čak i pustiti suzu kad podigne pehar.

Eaglesi su čista romantika. Franšiza koju su kroz godine pratili neviđeni pehovi iz grada koji se smatra, u sportskom smislu, jednim od najnesretnijih u SAD-u. Oni su, onako, "divlja" momčad koju bi baš svatko volio vidjeti na vrhu, a osobito njihovi navijači koji slove za najžešće u Americi općenito.