Pirlo: Pjanić je na pravom putu da postane moj nasljednik

LEGENDARNI Talijan Andrea Pirlo izjavio je kako Juventus u svojim redovima ima igrača koji je najbliže da postane njegov nasljednik.

Riječ je o Miralemu Pjaniću, koji je 2016. godine iz Rome prešao u redove Juventusa.

Questa immagine rappresenta il presente @Miralem_Pjanic ed il passato @Pirlo_official del ruolo da regista davanti alla difesa"guardando in avanti lo sviluppo del gioco"per me il calcio si sviluppa in qsruolo: xavi @andresiniesta8 può giocare li @XabiAlonso @lm19official maestri pic.twitter.com/1onqMI04Gh