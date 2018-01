PJACA DEBITIRAO PORAZOM Schalke pao u Leipzigu i prekinuo strašni niz

Foto: Getty Images / Guliver Image

NAKON 11 uzastopnih utakmica bez poraza Schalke je izgubio u 18. kolu Bundeslige kod Leipziga s 3:1 i prekinuo sjajni niz. S druge strane, doprvak Bundeslige je poslije četiri susreta bez pobjede slavio i vratio se na drugo mjesto.

Marko Pjaca debitirao je za momčad iz Gelsenkirchen od 55. minute, kada je zamijenio Alessandra Schopfa.

Full time = celebration time for @RBLeipzig_EN , who leapfrog @s04_en into second place 🐸 #RBLS04 pic.twitter.com/CYW6xFlKVu

Vratar gostiju Fahrmann spasio je svoju ekipu u 37. minuti jer je obranio penal Augustinu. Međutim, četiri minute kasnije svladao ga je Keita iz daljine, a njegov udarac uz devijaciju Nalda završio u mrežu za vodstvo Leipziga.

Međutim, Naldo se u 55. minuti iskupio i zabio glavom nakon ubačaja s desne strane za 1:1, ali je Schalke u svega dvije minute sve srušio.

8 - @RBLeipzig_EN have won every #Bundesliga game so far in which Naby #Keita has scored (8 games). Guarantee. #RBLS04