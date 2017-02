Plenković smjenjuje Šukera? Predsjednik HNS-a upravo na sastanku u Vladi, ali ne zbog penala

Foto: Hina

NAKON što je pogrešno dosuđeni jedanaesterac za Dinamo u Vinkovcima izazvao burne reakcije širom Hrvatske, udarci Hrvatskom nogometnom savezu stižu sa svih strana, pa i politike, kojoj su vodeći ljudi nogometa postali pretežak uteg.

Danas je prvi čovjek HNS-a Davor Šuker pozvan na sastanak kod premijera Andreja Plenkovića.

Plenković se sastao sa Šukerom malo prije podneva, a premijer tvrdi da povod sastanku nije bio sporni jedanaesterac "kojeg nije vidio jer nije ni gledao utakmicu". No, znakovito je da je na sastanak stigao i Šukerov zamjenik te prvi čovjek sudačke organizacije, HDZ-ovac Ante Kulušić.

"Sastanak je organiziran neovisno o utakmici Cibalije i Dinama. Kod mene su bili i čelnici košarkaškog, vaterpolskog saveza... Riječ je o kontinuitetu dijaloga. Mene zanima kvalitetan nogomet, kvalitetan sport, sigurnost svih onih koji dolaze na sportska borilišta. Da uživaju u sportu, fair playu i onome čemu sport pridonosi - zdravlju", rekao je premijer uoči sastanka.

Plenković: Janica radi na rješenjima

Na pitanje o Zakonu o sportu odgovorio da se on mora primjenjivati: "Našim planom normativnih aktivnosti predložena će biti revizija tog zakona i naša državna tajnica za sport Janica Kostelić sa svojim suradnicima radi na tim rješenjima".

U isto vrijeme koalicijski partneri Plenkovićevog HDZ-a traže hitne smjene u vrhu HNS-a. Na pitanje o MOST-ovom zahtjevu i članovima političkih stranaka koji sjede u sportskim savezima, Plenković je rekao: "Ne biraju ni Vlada ni sabor ni političke stranke vodstva sportskih saveza, to oni izabrani u HNS-u moraju rješavati. Nisam sklon instrumentiranju i politiziranju sporta. Sport trebaju voditi sportaši, to je moj čvrst stav i uvjerenje".

No, dok Plenkovićeve riječi zvuče pomirljivo, jasno je da dolazi vrijeme promjena, a one nisu moguće bez odstranjivanja klike koja je hrvatski nogomet dovela na rub ponora, a reprezentaciju potpuno sakrila od gledatelja. Sve je veći pritisak kritične mase koja traži čišćenje nogometnih struktura. HNS se upravo priprema za redovnu skupštinu, no smjene aktualnog vodstva tražit će se izvanrednim putem - onim političkim.

Plenković je nedavno na stranačkom okupljanju u Slavonskom Brodu članovima svoje stranke navodno rekao da oni koji nisu za promjene u nogometu slobodno mogu otići. Prije lokalnih izbora sprema se velika ofenziva MOST-a prema Šukerovom HNS-u. Ona je jučer i službeno počela, priopćenjem u kojem stranka traži smjene ključnih ljudi hrvatskog nogometa.

Da se politika distancira od nogometnog saveza postalo je jasno kada je Kolinda nedavno u govoru pred predsjednikom UEFA-e Aleksanderom Čeferinom indirektno prozvala svoje dotad bliske suradnike i donatore Šukera i Mamića.