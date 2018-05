Pletikosa: Samo tri igrača Hajduka se bore za dres, a najmanje zarađuju

Foto: Screenshot



STRUČNI komentator HTV-a u emisiji "Stadion" Stipe Pletikosa prokomentirao je sezonu svog bivšeg kluba Hajduka.

Prema Pletikosi, Hajduk je ove sezone u HNL-u izgledao jako loše.

"Hajduk igra loše, jako loše po meni, ovaj pristup se ponavlja u kontinuitetu, narušena atmosfera zbog odlazaka predsjednika i sportskog direktora ne može se nikako opravdati, ako postoji neko stanje inicijalnog šoka koje je za profesionalce, kao što su igrači Hajduka koji su dobro plaćeni, ne samo u Hrvatskoj nego čak i u europskim okvirima, mislim da to ne bi trebalo ovako dugo trajati. Treba naglasiti i odgovornost trenera Kopića koji tu momčad mora psihološki podići jer ga za tri dana čeka kruna sezone. Igrači Hajduka bi trebali pokazati barem mrvu osjećaja za one ljude koji čekaju cijelu noć da kupe tu kartu za finale Kupa u Vinkovcima i baš zbog njih odigrati hrabru, mušku i hrabru utakmicu i da probaju osvojiti Kup i vratiti taj trofej nakon pet godina na Poljud."

Pletikosi smeta što neki igrači ne daju Hajduku onoliko koliko se od njih očekuje, a jako dobro su plaćeni za to, za razliku od nekoliko igrača koji "ginu" za bijeli dres.

"Ako Kopića Uprava ne bude pratila u tom njegovom radu, budući da znamo da je on tek nedavno dobio jednogodišnji ugovor što je po meni jako malo, mislim da je jako teško u tom slučaju nametnuti autoritet unutar svlačionice koji je definitivno podijeljen, baš zbog te razlike u ugovorima. Imamo tu igrače koji su stvarno iznimke, koji se bore za Hajduk, poput Letice, Juranovića i Nižića, koji imaju mjesečne ugovore izražene u nekoliko tisuća kuna, dok drugi igraju za nekoliko desetaka tisuća eura, mislim da je to jedan disbalans unutar svlačionice koji se odražava na igru Hajduka.", iskren je bio bivši vratar hrvatske nogometne reprezentacije.

Što očekuje Pletikosa od Hajduka u sljedećoj sezoni?

Koliko je teško igračima prihvatiti smjenu četiri trenera?

"Tu će najveći problem imati Bjelica, igrači se tu osjećaju poprilično snažnima jer se njih puno ne spominje po medijima, kad krenu slabi rezultati, odmah je trener kriv i on se mijenja. Bjelica mora nametnuti autoritet u svlačionici i postići željeni efekt kako mu se ne bi dogodilo ono što i njegovim prethodnicima."



Pletikosa smatra da Dinamo ima velikih problema s igračima uoči nove sezone.



"Mislim da Dinamo ima puno kadrovskih problema, pogotovo nakon odlaska Sose, a ni Stojanović nije ulijevao neko povjerenje, Sigali je nedostajao, a najmanje problema imaju u napadu. Sportski direktor Dinama imat će puno posla. Spominje se dolazak Šunjića, to je dobar potez, to je igrač koji daje stabilnosti ekipi, spominje se i Lovro Majer, on je pravo otkriće ove sezone, fantastičan igrač, ali priča se da bi mogao i u strani nogomet, ali ako dođe u Dinamo napravit će veliku razliku."



Za kraj se osvrnuo i na atmosferu oko Dinama. Tek nešto više od pet tisuća navijača proslavilo je titulu s igračima na Maksimiru.



"Meni je jako žao, iskreno, ne bih htio da me navijači Dinama krivo shvate zbog mog navijačkog opredjeljenja, ali atmosfera jednostavno nije prava, moglo se vidjeti i na ovoj proslavi, ovo nije atmosfera u kojoj sam ja igrački odrastao, poput onih derbija koje sam ja igrao", završio je Pletikosa.













"Hajduk u novoj sezoni ima jako puno posla, nije tu posao samo pred Kopićem nego i pred Upravom pri odabiru novog predsjednika i novog sportskog direktora, jer znamo da je novi sportski direktor dobio ugovor na samo tri mjeseca, mislim da bi Hajduk eventualnim osvajanjem Kupa mogao prebrisati lošu završnicu prvenstva.""Rudeš je za mene mali prvak, apsolutno su zaslužili sve ono što su napravili u proljetnom dijelu sezone, oduševili su me", rekao je Stipe pa je malo govorio i o Dinamu:"Prije svega, želio bih čestitati Dinamu, o razlozima je li ta titula zaslužena ili ne, mislim da je moj kolega Joško Jeličić u prošle dvije emisije sve rekao. Susretali su se tijekom sezone s mnogobrojnim promjenama trenera, to je nešto što meni posebno smeta, promijenili su četiri trenera u sezoni, gdje si prvak i pred osvajanjem možda i Kupa je stvarno jedan raritet u svijetu nogometa."