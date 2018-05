POBJEDA IGORA BIŠĆANA VRIJEDNA TITULE? Olimpija u 90. minuti pobijedila Maribor

Foto: Index

NOGOMETAŠI Olimpije su u infarktnoj završnici derbija 34. kola slovenskog prvenstva pobijedili Maribor u gostima 3:2 i dva kola prije kraja skočili na prvo mjesto.

Maribor je uoči utakmice imao bod prednosti i samo nije smio izgubiti od momčadi Igora Bišćana u rasprodanom Ljudskom vrtu. Gosti iz Ljubljane su poveli u 3. minuti sretnim golom bivšeg Rijekina igrača Darija Čanađije i onda nestali s terena. Domaćini su izjednačili preko Luke Zahoviča, sina poznatog oca Zlatka, koji je u 12. minuti zabio gol iz čistog ofsajda, a nakon što je isti igrač u 52. minuti zabio i drugi gol za Maribor činilo se da Olimpiji nema spasa.

Bišćanova momčad bila je potpuno izgubljena, no u utakmicu ih je vratio - Maribor. Domaćini su imali rezultat koji im je praktički jamčio naslov, ali su i dalje igrali dosta otvoreno. Nisu se povukli i pokušali čuvati tri boda ili samo jedan. Da bi im se to moglo obiti o glavu vidjelo se u 65. minuti kad je Issah krasnim udarceom pogodio gredu. Ni to nije bila dovoljna opomena Mariborčanima koji su u 74. minuti dopustili gostima kontru, Handanovič je srušio Kronavertera u čistoj šansi u kaznenom prostoru koji je sam realizirao kazneni udarac i pružio Olimpiji šansu.

Četiri minute kasnije inače vrlo slabi sudac Damir Skomina, kojeg pamtimo iz debakla u utakmici Roma - Liverpool, mogao je dosuditi još jedan kazneni udarac za Olimpiju nakon potezanja Savića. Maribor se pozdravio s pozitivnim rezultatom iz ove utakmice nakon što je Mešanović u čistoj šansi u 80. minuti pogodio stativu, a tri minute kasnije Ivačić skinuo odličan udarac Pihlera.

U tim trenucima bilo je jasno da će Olimpija kazniti sve te promašaje. Jurnuli su gosti prema naprijed i minutu prije kraja vjerojatno osvojili naslov. Odlični Vombergar se izborio za skok, pucao glavom, a lopta je Handanoviču prešla preko ruke i završila u golu za ogromno slavlje gostujućih igrača i navijača.

Mogao je Maribor do boda u 92. minuti, ali je u velikoj gužvi u šesnaestercu Ivačić pokupio loptu na crti. Tako je Olimpija došla do goleme pobjede i u zadnja dva kola kod kuće protiv Krškog i u gostima kod Domžala ima priliku osvojiti drugi naslov prvaka od novog osnivanja kluba 2005. godine.