Pogledajte kako se navijači Liverpoola u avionu nabrijavaju za finale LP-a

NAKON 11 godina Liverpool će igrati u finalu Lige prvaka. Engleski velikan sprema se za veliki dvoboj protiv Real Madrida 26. svibnja u Kijevu te želi osvojiti šesti naslov europskog prvaka. Navijači su već polako krenuli prema Ukrajini, gdje dolaze puni motiva bodriti svoje Redse protiv aktualnog europskog prvaka.

Iako je do finala preostalo četiri dana, pristalice kluba s Anfielda u velikom broju pristižu u Kijev, a na svakom koraku mogu se čuti njihove pjesme.

Tako je bilo i u zrakoplovu kojim je jedna raspoložena skupina navijača krenula na put, uz nadu da će se kući vratiti kao prvaci Europe.

Hope that pilot had a change of keks... first time one of his flights has bounced through the sky

RT @FBAwayDays: Liverpool fans are on their way to Kiev!! pic.twitter.com/CwfaQidlfc