Pogledajte što je Messi napravio igračima Valencije

BARCELONA je u prvoj utakmici polufinala Kupa Kralja 1:0 pobijedila Valenciju, a jedini gol na utakmici zabio je Luis Suarez na asistenciju Lionela Messija.

Osim asistencijom, Argentinac je navijače oduševio driblingom. Primio je loptu između trojice igrača Valencije i uspio u samo četiri poteza riješiti ih se.

