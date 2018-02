POGREŠKA STOLJEĆA Imali su Neymara na dlanu, a odlučili se za igrača koji je postao promašaj

Foto: Getty Images / Guliver Image

S VREMENA na vrijeme isplivaju zanimljive priče, u kojima su neki klubovi mogli dovesti neke od najvećih nogometnih zvijezda današnjice, ali se to na kraju iz nekih razloga nije dogodilo. I dok su neki bili spriječeni, drugi su praktički lošim procjenama radili protiv sebe.

Jedan od takvih klubova je moskovski Lokomotiv, čiji su skauti 2008. godine na Mediteranskom kupu primijetili jednog Brazilca, tada 16-godišnjeg Neymara. Rusima se igrač Santosa svidio i imali su ga priliku kupiti za 10 milijuna eura. Međutim, odlučili su se povjerenje pružiti talentiranom Alanu Gatagovu, koji nikada nije postao ono što su mu predviđali.

"Razmišljali smo vrijedi li kupiti Neymara. Željeli smo ga kupiti, gledali su ga naši skauti... No imali smo velike sumnje. Prvo, bio je premlad, a drugo - nismo mogli znati hoće li se prilagoditi u Rusiji. Također, to je 10 milijuna eura i nije lako dati za klinca toliki novac i bili smo oprezni", otkrio je predsjednik Lokomotiva Nikolai Naumov.

Odluku da ne kupe Neymara Rusi su donijeli nakon finalne utakmice...

"Izgubili smo tada u finalu. Međutim, nisam primijetio da je Neymar bio bolji od naših igrača. Gatagov je djelovao jednako dobar kao i on u to vrijeme", ispričao je Naumov, koji danas vjerojatno žali zbog velike pogreške.

Zanimljivo, Vedran Ćorluka stigao je 2012. u Lokomotiv te je mogao, da se transfer dogodio, igrati zajedno s Neymarom u Moskvi.

