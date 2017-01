Poruka iz Slovenije: Dajmo Hrvaška! Susjedi, prođite u finale, a mi ćemo se obračunati s Norveškom

Foto: Hina



VESELIN VUJOVIĆ nije uspio napraviti čudo protiv Francuske, Karabatić i društvo demonstrirali su silu u polufinalu rukometnog SP-a (31:25), no Slovenci imaju popravni u utamici za treće mjesto protiv poraženog iz večerašnje utakmice Hrvatske i Norveške.

. @rzs_si Veselin Vujovic giving his centre back Marko Bezjak some directions for the match #handball2017 #SLOANG pic.twitter.com/4ZpFTynq6r

From a Wild Card to the Final. Can they do it?

Kom igjen, Norge 🇳🇴#CRONOR#Handball2017 #PhenomenalHandball pic.twitter.com/vw9VacjN48