PORUKA SUCIMA Ako je Nijemac u krugu, onda nema sedmerca?!

Foto: Instagram

U RUKOMETNOM svijetu i dalje je glavna tema završnica utakmice u zagrebačkoj Areni između Slovenije i Njemačke (25:25).

Slovenci čak prijete istupanjem s Europskog prvenstva, a spominje se i žalba Sportskom arbitražnom sudu. U posljednjim sekundama pri vodstvu Slovenije 25:24 Njemačka je dobila sedmerac jer je pri izvođenju brzog centra jedan slovenski igrač bio u krugu i ometao izvođača.

"Rukomet vode debili! Napravili su cirkus od sporta, pa zašto ne bih i ja?" urlao je slovenski izbornik Veselin Vujović koji je prije njemačkog sedmerca napravio šou i stao na gol kako bi on branio sporno dosuđen udarac.

Check all what was going on in the dying moments of the Group C game between Slovenia and Germany!

😱🤾‍♂️ @DHB_Teams @rzs_si #ehfeuro2018 #hypnoticgame pic.twitter.com/dZf5ybId1j