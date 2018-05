POSLJEDICE NEREDA U SPORTINGU Navijači izudarali hrvatskog nogometaša, najavljen igrački egzodus

Foto: Twitter

BIVŠI Rijekin igrač Josip Mišić u utorak predvečer zadobio je lakše ozljede glave nakon fizičkog obračuna sa Sportingovim navijačima u trening-kompleksu portugalskog kluba.

Mišić ozlijeđen, Ristovski neozlijeđen

Prema izvještajima portugalskih medija, jedan od pedesetak maskiranih huligana remenom omotanim oko ruke udario je Josipa Mišića po glavi.

Premda se službeno nije očitovao, poznato je kako je stabilno. Stefan Ristovski, također Rijekin nekadašnji igrač, nije pretrpio ozljedu.

After missing out on CL qualification, 50 ultras broke into Sporting Lisbon's training ground yesterday, attacking players & destroying changing rooms. Top scorer Bas Dost needed 6 stitches, after being hit with belts. Players are now refusing to play in this weekend's cup final. pic.twitter.com/mnFdZT2oVU