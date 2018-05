POSLJEDNJE ZBOGOM Wenger se danas oprašta od domaće publike

Foto: Arsenal (Twitter)

POMALO nevjerojatno zvuči kako će se Arsenalov trener Arsène Wenger u današnjem prvenstvenom ogledu s Burnleyjem na Emiratesu (17:30) nakon 21 godine i sedam mjeseci oprostiti s klupskim navijačima na stadionu londonskog kluba.

Oproštaj Arsènea Wengera pobudio je ogroman interes, pa su karte za današnju utakmicu rasprodane u rekordnom roku. Prema informacijama engleskih medija, na crnom su tržištu cijene karata dosezale vrijednost veću od 1800 funti.

Posljednje najave sugeriraju kako će se Arsenalovo vodstvo i navijačka baza dostojno oprostiti od čovjeka koji je obilježio možda i najblistaviju eru engleskog kluba.

Tijekom meča bi sve pristaše londonskog kluba trebale nositi majicu s likom Arsènea Wengera. Također, po završetku utakmice navijači bi trebali aplauzima i ovacijama nagraditi francuskog nogometnog stručnjaka koji je glavnim trenerom imenovan 1. listopada 1996. godine.

Kako pišu otočni mediji, Arsène Wenger u subotu navečer posjetio je klupski stadion kako bi se u tišini oprostio od svojeg doma u kojem je proveo skoro 22 godine.

For the final time at Emirates Stadium...#MerciArsène pic.twitter.com/x5zOabGuOq