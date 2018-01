POSLJEDNJIH 48 SATI PRIJELAZNOG ROKA City srušio rekord, Chelsea i Arsenal kupuju u zadnji čas

Foto: Getty Images/Guliver Image



ULAZIMO u posljednjih 48 sati zimskog prijelaznog roka za većinu svjetskih nogometnih liga.

Englezi, Nijemci, Španjolci, Francuzi, Talijani i većina europskih liga smiju dovoditi nogometaše do kraja 31. siječnja. U Portugalu imaju dva dana više, ruski i kineski klubovi trgovat će do kraja veljače, a u Hrvatskoj do 15. veljače. Skandinavci sve do ožujka.

Kao i proteklih godina u posljednjim satima očekuju se panične kupovine, rasplet sapunica, možda i pokoja "bomba".



Deulofeu se vraća na Otok



Barcelonin napadač Gerard Deulofeu opet je napustio Camp Nou i ostatak sezone provest će u engleskoj Premierligi igrajući za ambiciozni Watford.



Deulofeu je ispao iz kombinacija dolaskom Coutinha iz Liverpoola i odlučio na posudbi potražiti veću minutažu. Iako su ga željeli i Napoli i Inter, odlučio je otići na Otok. Nakon probijanja kroz mladu momčad Barcelone i niza posudbi, prošle sezone je igrao za Everton i na posudbi u Milanu, a onda ga je Barca otkupila natrag od engleskog velikana.

🇪🇸 | Welcome to #watfordfc, @gerardeulofeu!



The Hornets are delighted to confirm the Spanish international has signed on loan from @FCBarcelona until the end of the season 🐝



More here ⤵️https://t.co/0Dx7TMA4o2 pic.twitter.com/iQ2uVGlqcj — Watford FC (@WatfordFC) 29. siječnja 2018.

SLUŽBENO: Sturridge u WBA

Nakon višednevnih nagađanja, službeno je potvrđeno da će Daniel Sturrdge karijeru nastaviti u WBA. Liverpoolov napadač i engleski reprezentativac odbio je ponudu Newcastlea, a pratio ga je i milanski Inter. U Liverpoolu je od 2013. kada je za 15 milijuna stigao iz Chelseaja. Odlazi u potrazi za većom minutažom u godini Svjetskog prvenstva. Ove sezone ima 14 nastupa, 3 gola i 3 asistencije.

Liverpool’s Daniel Sturridge joins West Brom on loan until end of season @AHunterGuardian https://t.co/TihNqxJVGo pic.twitter.com/PHQZwdgLuV — Guardian sport (@guardian_sport) 29. siječnja 2018.

Cahill: Vraćam se kući!

38-godišnji Tim Cahill najavio je povratak u engleski Millwall. Australska legenda vraća se u klub svoje mladosti nakon što je u prosincu ostao bez ugovora u Melbourne Cityju.



Cahill je davne 1997. stigao u Millwall kao tinejdžer, osam godina je igrao za Everton, a posljednjih godina igrao je u New Yorku, Kini i Australiji.

Iz PSG-a u Tottenham za 28 milijuna eura

Engleski izvori javljaju da su Tottenham i PSG dogovorili transfer brazilskog nogometaša Lucasa Moure.



Brazilac bi se trebao uskoro pojaviti na liječničkim pregledima, a onda i potpisati ugovor sa Spursima, koji će francuskom klubu platiti oko 28 milijuna eura.

BREAKING: Sky sources: @SpursOfficial agree £25m deal to sign Lucas Moura from @PSG_inside subject to medical and personal terms being completed. #SSN pic.twitter.com/CS9GafsyMr — Sky Sports News (@SkySportsNews) 29. siječnja 2018.

Brazilski krilni igrač je stigao u PSG 2013. iz Sao Paula za 38 milijuna eura i u 229 nastupa za pariški sastav postigao je 46 golova i dodao 50 asistencija.

U dresu PSG-a je osvojio 13 trofeja pri čemu četiri naslova prvaka. Za brazilsku reprezentaciju je odigrao 36 utakmica i postigao četiri gola.

Chelsea ipak dovodi Palmierija iz Rome

Prema pisanju Sky Sportsa, Chelsea je ipak dogovorio transfer Emersona Palmierija iz Rome za 28 milijuna eura.

SKY IN ITALY: @ChelseaFC agree deal with @OfficialASRoma for Emerson Palmieri but Edin Dzeko move is off. #SSN pic.twitter.com/NGTWcK7k3M — Sky Sports News (@SkySportsNews) 29. siječnja 2018.



Službena potvrda još se čeka, a talijanski izvori tvrde da su klubovi dogovorili odštetu od 20 milijuna eura uz 8 milijuna bonusa. Igrač bi trebao već u sljedećim satima stići u London na preglede i potpis ugovora.



Kao što smo već pisali, sada je gotovo sigurno da Edin Džeko ostaje na Olimpicu pošto mu nije odgovarala ponuda Chelseaja.

Sakho iz West Hama u Rennes



Senegalski napadač Diafra Sakho napustio je West Ham i prešao u francuski Rennes. S novim klubom je potpisao do 2020. godine.



U West Hamu je bio posljednje tri godine i skupio 62 nastupa uz 18 golova.

Après la présentation de Diafra Sakho aux médias, les instances ont délivré ce midi le CIT (certificat international de transfert) nécéssaire à sa qualification. L’international sénégalais est donc à disposition de Sabri Lamouchi pour la demi-finale de la Coupe de la Ligue. pic.twitter.com/fJN8bT9LF7 — Stade Rennais F.C. (@staderennais) 29. siječnja 2018.

After 24 goals in 71 games for West Ham, Diafra Sakho has joined French Ligue 1 club Rennes for an undisclosed fee.



Full story: https://t.co/GeTmY9iahn pic.twitter.com/Hzh8SlpTbt — BBC Sport (@BBCSport) 29. siječnja 2018.

Julio Cesar u Flamengu završava karijeru

Bivši vratar brazilske nogometne reprezentacije Julio Cesar (38) vratio se u svoj bivši klub Flamengo gdje će za tri mjeseca završiti karijeru.



"Nadam se da ću s navijačima uživati ta tri mjeseca. Vjerujem kako ću uz sretan kraj zaključiti ovo poglavlje", kazao je Cesar koji je karijeru započeo u Flamengu.



U Europu je stigao 2005. u Chievo, ali je odmah preselio milanski Inter gdje je igrao do 2012. godine. Njegova iduća stanica bio je Queens Park Rangers gdje se zadržao dvije sezone. Igrao je i za Toronto i Benficu. Osvojio je 20 klupskih trofeja pri čemu i Ligu prvaka s Interom 2010. godine. Za reprezentaciju Brazila je sakupio 87 nastupa, a bio je prvi vratar brazilske vrste na posljednja dva svjetska prvenstva.

BBC: Sturridge na posudbi u WBA-u

Daniel Sturridge napustit će Liverpool i otići na posudbu u redove jednog od pemierligaških rivala. BBC javlja da je engleski napadač odabrao ponudu WBA, a istovremeno odbio Newcastle. Uskoro bi se trebao pojaviti na liječničkim pregledima u klubu u kojem će igrati barem do ljeta.

Liverpool striker Daniel Sturridge is set to join West Brom on loan for the rest of the season, according to Sky sources.



Full story: https://t.co/tPusp7aTff pic.twitter.com/jUb0sEJL7q — Sky Sports PL (@SkySportsPL) 29. siječnja 2018.

Guardiola srušio rekord Cityja: Stiže branič od 65 milijuna eura

Trener Manchester Cityja Pep Guardiola nastavlja dovoditi braniče, a najnovije obrambeno pojačanje je stoper Athletica iz Bilbaoa Francuz Aymeric Laporte (23), za kojeg će platiti 65 milijuna eura.

Britanski mediji su objavili da bi Aymeric Laporte u ponedjeljak trebao doputovati u Manchester na liječnički pregled i potpisivanje ugovora, a u poslijepodnevnim satima Athletic Bilbao je službeno potvrdio da je klauzula iz Laporteovog ugovora plaćena i da napušta klub.

Postat će tako najskuplji nogometaš u povijesti Manchester Cityja. Dosad je rekordni transfer bio onaj veznjaka Kevina de Bruynea, koji je 2015. stigao iz Wolfsburga za 62,5 milijuna eura.

Bešiktaš oduševio navijače: Stiže pojačanje zvano Ljubav!

Turski Bešiktaš je na briljantan način najavio dolazak iskusnog brazilskog napadača Vagnera Lovea. Poigrali su se s njegovim prezimenom i iznenadili navijače ovim videom na klupskim stranicama.



Love stiže iz Alanyaspora, u koji je stigao u ljeto 2016. iz Monaca. Ove sezone zabio je 11 golova u 16 nastupa u Turskoj.

Auba postaje Topnik

Najbolji strijelac Borussije Dortmund Pierre-Emerick Aubameyang nadomak je prelasku u londonski Arsenal, a vrijednost transfera procjenjuje se na 68 milijuna eura.



Britanski mediji u ponedjeljak su objavili da su pregovori klubova u završnoj fazi, te da je Aubameyang već postigao dogovor sa engleskim klubom i da bi trebao postati najplaćeniji nogometaš u povijesti Arsenala.

98 - Pierre-Emerick Aubameyang has scored 98 Bundesliga goals since he debuted for Borussia Dortmund - only Robert Lewandowski (115) has scored more goals in the competition since then. Tenterhooks. pic.twitter.com/9YxaQPJh3m — OptaJoe (@OptaJoe) 29. siječnja 2018.



Borussia je nedavno odbila Arsenalovu ponudu vrijednu 58 milijuna eura. No, nakon što je engleski klub ponudio deset milijuna eura više pregovori o transferu Aubameyanga opet su krenuli u pravom smjeru.

Aubameyang to Arsenal... viewed as pretty much done in Germany?



Live 👉 https://t.co/6iLRlAp9eO pic.twitter.com/eePFciKkyv — BBC Sport (@BBCSport) 29. siječnja 2018.

Danski reprezentativac iz Seville prešao u Deportivo

Veznjak danske nogometne reprezentacije, 34-godišnji Michael Krohn-Dehli karijeru će nastaviti u Deportivu iz A Corune s kojim je potpisao ugovor na sezonu i pol.



Krohn-Dehli je u Deportivo stigao iz drugog španjolskog prvoligaša Seville za koju je nastupao od ljeta 2015. godine.



Za Krohn-Dehlija će ovo biti povratak u pokrajinu Galiciju, jer je od 2012. do 2015. godine bio član Celte iz Viga.

Hrvatska kolonija na vrhu belgijske lige

Vodeći sastav belgijskog prvenstva Club Brugge danas je i službeno objavio kako je na posudbu do kraja sezone iz Besiktasa doveo hrvatskog reprezentativnog braniča Mateja Mitrovića.

> VIDA GA "POTJERAO" Hrvatski reprezentativac potpisao za najbolji belgijski klub

Prije desetak dana stigao je i Ivan Tomečak, također nekadašnji igrač Rijeke.

🇭🇷 Club Brugge have reached an agreement with @BesiktasEnglish for the transfer of Matej Mitrovic. Club sign the Croatian defender (24) on loan and have an option to buy.



📝 More on this deal: https://t.co/pZKwzYPxy7#DobrodòšliMatej! pic.twitter.com/ibhpkhqIDk — Club Brugge English (@ClubBrugge_en) 29. siječnja 2018.

Englezi ruše rekorde

U Top 11 transfera ove zime samo tri nisu realizirali engleski klubovi. Rekorder Coutinho završio je u Barceloni za više od 120 milijuna eura (s bonusima i do 160 milijuna). Prvog dana prijelaznog roka Liverpool je srušio rekord dovođenjem braniča Virgila van Dijka za gotovo 80 milijuna eura. Chelsea je zaradio 66 milijuna na Diegu Costi, koji se vratio u Atletico Madrid, a Manchester United i Arsenal dogovorili su razmjenu igrača koji zajedno vrijede 100 milijuna eura. United je za Alexisa Sancheza dao armenskog majstora Mhitaryana.

Najvrijedniji transferi ove zime prema Transfermarktu:





U vrh se ugurao i jedan kineski klub, Sinobo Guoan je za 40 milijuna iz Villarreala odveo Cedrica Bakambua. Chelsea je doveo Rossa Barkleyja iz Evertona, koji je za gotovo 50 milijuna doveo Thea Walcotta i Cenka Tosuna u pokušaju da se vrati u vrh engleskog nogometa. Klupski rekord srušio je i Southampton dovevši Guida Carrilla iz Monaca za više od 22 milijuna eura.