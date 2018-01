POVIJESNA UTAKMICA Videotehnologija ušla i u engleski nogomet

Foto: Hina

NOGOMETAŠI Brightona pobijedili su Crystal Palace pred svojim navijačima sa 2:1 (1:0) i postali 24. momčad koja se probila u 4. kolo FA kupa. Preostalih osam momčadi bit će poznato nakon ponovljenih utakmica koje su na rasporedu 16. i 17. siječnja.



Utakmica Brightona i Crystal Palacea bit će upamćena i kao prva u engelskom nogometu na kojoj je postojao sustav pomoćnog video suca, tzv. VAR, ali ga nijednom tijekom utakmice sudac Andre Marriner nije upotrijebio, iako je bilo nekih dvojbenih situacija.





Domaći su poveli u 25. minuti pogotkom Stephensa, a u 69. minuti izjednačio je Sako. Prolaz Brightonu osigurao je Murray pogotkom u 87. minuti.



Brighton će u 4. kolu gostovati kod Middlesbrougha, a dvoboj je na rasporedu 27. siječnja.



