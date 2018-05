POVRATAK NA VRH Nova velika titula za Nikolu "NiKu" Kovača, esport zvijezdu iz Brčkog

Foto: ESL



NIKOLA "NiKo" Kovač i njegov FaZe Clan osvojili su Intel Extreme Masters Sydney, 250 tisuća dolara vrijedan turnir iz jedne od najprestižnijih serija natjecanja u esportu. Nova je to titula za 21-godišnjeg mladića iz Brčkog koji nastavlja nizati velike rezultate u jednom od najkonkurentnijih esportova današnjice.

Foto: ELEAGUE

Na slabijem turniru u Mađarskoj FaZe će osvojiti tek 3./4. mjesto, potom rano ispasti s DreamHack Mastersa u Marseilleu. Činilo se kako je FaZe u silaznoj putanji. Zbog privatnih razloga početkom travnja Olof "olofmeister" Kajbjer je morao odstupiti iz prve postave pa je njegovo mjesto popunio Richard "Xizt" Landström. Igrača kao što je olofmeister gotovo je nemoguće zamijeniti, ali i FaZe će pokazati da je i to floskula.

FaZe je sporo krenuo i u Sydneyju. Prvo su nadigrali podosta slabiju ekipu ORDER, da bi ih Renegades nadigrao rezultatom 2-1 pred domaćom publikom te ih poslao u donji dio ljestvice grupe A. Međutim, već idući dan natjecanja pojavit će se bolji FaZe te izbaciti Grayhound, a potom se osvetiti i Cloud9 za finale ELEAGUE Majora u Bostonu. U doigravanju će ih dočekati Fnatic koji im je u Poljskoj uzeo titulu pred nosom, ali FaZe će osvetiti i taj poraz te nastaviti svoj put prema finalu. NiKo čitavi turnir igra na visokoj razini, iako ima slabije periode na pojedinim mapama, ali konstantno je među najboljim igračima turnira, a svojim dobrim igrama nastavit će voditi ekipu prema finalu.

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Posljednja prepreka do finala bio je TyLoo koji iako popravlja rezultate u posljednje vrijeme i dalje se ne može mjeriti s najboljim ekipama na svijetu. FaZe s 2-1 osigurava novo finale velikog turnira. Protivnik će im biti danski Astralis koji je u polufinalu nadigrao mousesports. Po mnogima najbolja CS:GO ekipa na svijetu dolazi nakon osvajanja DreamHack Mastersa u Marseilleu, gdje su igrali klinički CS i pokazali dominaciju kakva dugo nije viđena na velikom turniru. FaZe je često bio kratak u finalima, ali to ovoga puta nije bio slučaj. FaZe je ovoga puta bio mirniji. Dvije od tri mape otišle su u produžetke, ali NiKo i suigrači ovoga puta nisu gubili strpljenje, već mirnoćom i nevjerojatnom individualnom kvalitetom uzimali ključne runde. Na posljednjoj, trećoj mapi FaZe će se vratiti iz nedostatka 11-4 te okrenuti mapu u svoju korist kako bi uzeli novu veliku titulu.

Uz titulu FaZe je osvojio i 100 tisuća dolara, drugo mjesto i 42 tisuće dolara pripali su Astralisi dok su 3./4. mjesto i 20 tisuća dolara podijelili TyLoo i mousesports.

NiKo je odigrao jako dobro finale i bio oslonac kada je njegova ekipa to najviše trebala. Međutim, nagrada za najboljeg igrača turnira pripala je njegovu suigraču, Slovaku Ladislavu "GuardiaNu" Kovácsu. Iako su cijeli turnir bili podjednaki, GuardiaN je nevjerojatnom igrom u finalu zaslužio titulu najkorisnijeg igrača turnira. Peta je to titula za NiKu otkad je došao u FaZe Clan, a igrali su još toliko finala velikih natjecanja. Nastave li ovim tempom uskoro bi mogli obilježiti eru jednog esporta.

Its been a fucking long time!!!! CHAMPIONS OF #IEM Sydney! pic.twitter.com/RdCcbitA15