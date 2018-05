PREMIER LIGA BIRA TRENERA SEZONE Mourinho, Pochettino, Conte i Wenger izvan konkurencije

Foto: Getty Images

NA SLUŽBENOJ mrežnoj stranici Premier lige objavljena je lista pojedinaca koji pretendiraju na nagradu za najuspješnijeg trenera engleskog prvenstva ove sezone.

Na popis - s kojeg su izostavljeni José Mourinho (Manchester United) i Mauricio Pochettino (Tottenham) te Antonio Conte (Chelsea) i Arsène Wenger (Arsenal) - uvršteni su Josep Guardiola (Manchester City), Rafael Benitez (Newcastle), Chris Hughton (Brighton), Jürgen Klopp (Liverpool), Roy Hodgson (Crystal Palace) i Sean Dyche (Burnley).

Josep Guardiola slovi za favorita, ponajprije zbog prvenstvene dominacije s Manchester Cityjem koji bi aktualnu ligašku kampanju mogao okončati i s više od 100 bodova na kontu.

Protekle je godine nagrada dodijeljena Antoniju Conteu (Chelsea), a pretprošle Claudiju Ranieriju (Leicester).

Najnagrađivaniji laureat engleskog prvenstva je Alex Ferguson, nekadašnji trener Manchester Uniteda, kojem je priznanje za najuspješnijeg stratega sezone uručeno rekordnih 11 puta.

Legendarnog Škota s tri titule slijede Arsène Wenger (Arsenal) i José Mourinho (Manchester United).

#PremierLeague manager of the Year nominees:



- Pep Guardiola

- Sean Dyche

- Jurgen Klopp

- Roy Hodgson

- Chris Hughton

- Rafa Benitez



Who should win? pic.twitter.com/JU8qaG9iHl