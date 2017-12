PROCURIO BARCELONIN PLAN Prodaju petoricu nogometaša, a dovode dvije velike zvijezde

Foto: Guliver Image/Getty Images

BARCELONA, vodeća momčad Primere, u siječnju bi se mogla riješiti petorice nogometaša, doznaje katalonski Sport.

Trener Ernesto Valverde smatra da mu u nastavku sezone i neće biti toliko potrebni, a klub bi na njima više zaradio kada bi ih odmah prodao.

Prvi koji sigurno odlazi je Javier Mascherano. Legendarni nogometaš Barcelone je već dogovorio transfer u Kinu, ali će tamo otići tek krajem prijelaznog roka kako bi dotad pomogao desetkovanoj Barceloninoj obrani.

Arda Turan ove sezone nije odigrao ni jednu minutu, a ima ponude Bešiktaša i Galatasaraya za povratak u domovinu.

Rafinha traži minutažu kojom bi se pokušao izboriti za mjesto u reprezentaciji Brazila na Svjetskom prvenstvu u Rusiji, a želi ga Celta u kojoj je ranije igrao na posudbi.

Aleix Vidal je već dugo na transfer listi, na kojoj je novo ime Gerard Deulofeu koji se nije uspio nametnuti u povratku u Barcelonu. Međutim, mogao bi se vratiti u Milano, ali ne kako bi igrao za Milan, već da potpiše za Inter.

