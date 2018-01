Propao transfer Edina Džeke?

Foto: Getty Images/Guliver Image



KAO bomba odjeknula je informacija da Chelsea pokušava dovesti napadača Bosne i Hercegovine Edina Džeku do kraja siječnja.



Engleski mediji posljednjih dana su se raspisali u velikom poslu u Italiji i najavili Džekin dolazak već do kraja tjedna, no Džeko i dalje zabija za Romu i čini se da bi tamo mogao i ostati.



Talijanski izvori i Sky Sports javljaju da se Džeki ne ide u London, a engleski mediji navode da su pregovori zapeli na ugovoru s igračem. Chelsea je spreman ponuditi ugovor na godinu i pol, dok 31-godišnji Džeko želi ugovor do 2020. S druge strane, iz Rome su poručili da nisu zadovoljni ponudom.



"Trenutno je Džeko ovdje i svi smo sretni. To znači da ponuda koju smo primili nije bila prihvatljiva", rekao je direktor Rome Monchi.



Džeko je sinoć zabio za izjednačenje protiv Samodorije u remiju 1:1 čime je nastavljena kriza "Vučice" koja nikoga nije pobijedila već šest utakmica. Trener Rome rekao je da na Džeku i dalje računa sve dok je i službeno njegov igrač.



Poznati talijanski stručnjak za transfere Gianluca di Marzio tvrdi da su pregovori u Londonu danas nastavljeni između zastupnika Rome, Chelseaja i Džeke te dodaje kako će petak biti dan odluke jer Chelsea više neće čekati.

Istovremeno, Chelsea se navodno ohladio i od drugog Rominog igrača Emersona Palmierija, koji je trebao stići u paketu s Džekom. Roma traži 25-30 milijuna za njega, ali Englezi nisu spremni toliko platiti za igrača koji se tek vratio nakon šestomjesečne pauze zbog ozljede. Chelsea će umjesto njega pokušati dovesti Kurzawu iz PSG-a.



