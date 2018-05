PROPAST VELIKANA Bivši prvak Europe prvi put u povijesti ispao u drugu ligu, navijači zacrnili stadion

U posljednjoj utakmici slavio je i Wolfsburg, konkurent u borbi za opstanak, koji je uvjerljivo (4:1) pobijedio već otpisani Köln i tako s dva boda prednosti ispred HSV-a zadržao 16. mjesto, koje je držao i prije zadnjeg kola i koje mu jamči dodatne kvalifikacije za ostanak u prvoj ligi protiv trećeplasiranog drugoligaša Kiela.

HSV zbog starosti i vječnog boravka među elitom (pod imenom SC Germania osnovan je još 1887., dok je Hamburger SV postao 1919.) u Njemačkoj zovu Der Dino, što znači dinosaur.

That’s it. Hamburg are relegated from the #Bundesliga for the first time.



Thanks for a wonderful 54 years 💙 pic.twitter.com/ENSvo2emy3