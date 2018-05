PROPUŠTA SP U RUSIJI Arsenalov kapetan pauzira najmanje šest mjeseci

Foto: Getty Images

SLUŽBENO je obznanjeno kako će centralni branič Laurent Koscielny (32) propustiti ostatak tekuće klupske sezone i predstojeće Svjetsko nogometno prvenstvo u Rusiji.

Operacijom Ahilove tetive, Arsenalov kapetan i francuski reprezentativac pauzirat će najmanje šest mjeseci. Ozlijedio se proteklog tjedna u porazu uzvratnog polufinalnog ogleda Europske lige protiv Atletico Madrida (0:1).

"U najboljem slučaju, na teren će se vratiti u prosincu", potvrdio je Arsenalov trener Arsène Wenger.

Koscielny goes down with an apparent ankle injury, Arsenal forced to use sub early #ATLvAFC #AtletiArsenal #UEL #AFC pic.twitter.com/F9lKdpsIyp