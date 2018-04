PRVI ČIN NA ANFIELDU! DŽEKO NA LOVRENA Redsi i Roma traže finale Lige prvaka

Foto: Twitter

LIVERPOOL i Roma od 20:45 na Anfieldu igraju prvu polufinalnu utakmicu Lige prvaka.

LIVERPOOL - ROMA 0:0

Tijek susreta:

0'

SASTAVI:

Liverpool: Karius; Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson; Milner, Henderson, Oxlade-Chamberlain; Salah, Firmino, Mané

Roma: Alisson; Manolas, Fazio, Juan Jesus; Florenzi, De Rossi, Strootman, Kolarov; Nainggolan, Under; Dzeko

Ako je i bilo očekivano da će ove dvije momčadi izboriti nastup među osam najboljih na Starom kontinentu, plasman u polufinale na neki način je senzacija. Za obje ekipe. Redsi su u obje utakmice četvrtfinala pobijedili prvaka Engleske Machester City, dok je Roma napravila čudo nad čudima i na svom Olimpicu je u uzvratu protiv Barce uspjela napraviti nemoguće nadoknadivši 1:4 s Camp Noua (3:0).

Ovaj dvomeč bit će svojevrsna repriza kontroverznog finala Kupa prvaka 1984. Te se godine finalna utakmica igrala na Olimpicu, a Liverpool je ponio naslov prvaka Europe nakon boljeg izvođenja udaraca s bijele točke. Roma od tada nikad nije ovoliko dogurala u LP-u, dok je peterostruki prvak Liverpool kasnije još osvojio naslov u mitskom finalu protiv Milana 2005., dvije godine kasnije izgubio je finale protiv istog rivala, a finale protiv Juventusa je igrao i na onoj tragičnoj utakmici na Heyselu.

Two cities. Two teams. One massive Champions League tie. Liverpool v AS Roma. #UCL pic.twitter.com/cxBLhTNfPg — Liverpool FC (@LFC) April 24, 2018

Teško je reći tko je favorit. Svaka momčad ima svoje adute, ali i mane koje će protivnik pokušati napasti.

Od ranog jutra cijeli Liverpool gori, navijači su okupirali grad, a scene su fantastične.