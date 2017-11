Raikkonen: U Ferrariju sam kako bih osvajao naslove

Foto: Getty Images/Guliver Image



KIMI RAIKKONEN kaže da je u Ferrariju kako bi se borio za pobjede i naslove prvaka i da su ga samo male stvari udaljile od boljih rezultata.



Raikkonen se u Ferrari vratio nakon dvije sezone u Lotusu, a 2014. ga je uvjerljivo nadmašio Alonso u svojoj posljednjoj sezoni za Ferrari. Stvari nisu krenule nabolje ni s novim momčadskim kolegom Vettelom koji ga je također pobijedio u sve tri zajedničke sezone iako je Raikkonen ove godine bio nešto konkurentniji i osvojio prvi pole position od 2008. u Monaku.



Finac je na postolju bio sedam puta u 19 utrka, za razliku od Vettela koji ima 12 postolja, od čega pet pobjeda, a Vettel je uspješniji i u kvalifikacijskom omjeru (14:5).





"Sezona je daleko od onoga što sam htio, ali tako je kako je", rekao je Raikkonen koji se u poretku vozača nalazi na petom mjestu."Tako to ide. Imamo još jednu utrku i nastojat ćemo izvući najbolje iz nje, a nakon toga se okrenuti sljedećoj sezoni i pokušati biti puno bolji. Ovdje sam kako bih pokušao osvajati utrke i prvenstva tako da je ova sezona bila daleko od idealnog. Ali tako je ispalo. Mogu živjeti s tim, ali to nije razlog zašto sam ovdje. Krenuli smo loše na početku sezone, nismo bili gdje smo trebali biti. Od tada je bilo bolje, ali imali smo previše odustajanja i nismo se oporavili".Raikkonen vjeruje da ga tek male stvari dijele od pobjedničke forme kakvu pokazuje Vettel koji je u posljednje tri sezone slavio osam puta dok Raikkonen nije slavio od VN Australije 2013., kada je vozio za Lotusu."Mislim da je to pitanje mnogih stvari. Da je lako, svatko bi mogao pobijediti. Ali riječ je o puno stvari, puno malih stvari. Često je bilo blizu s nekim bolidima, a male stvari se broje tijekom vikenda. Moramo češće biti brži i staviti se u dobru poziciju i nakon toga će valjda stvari ići više u našem smjeru", rekao je Finac.