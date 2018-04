Rakitić, Messi i društvo proslavili dvostruku krunu, Barcelonom odzvanjalo: "Šampioni!"

Foto: FC Barcelona

BARCELONA je dvosatnom paradom po gradskim ulicama službenim autobusom otvorenog krova proslavila osvajanje španjolskog prvenstva (25) i kupa (30), treće dvostruke krune u posljednje četiri godine.

Svečana povorka katalonskom prijestolnicom popraćena je bila aplauzima Barceloninih navijača koji su skandiranjem iskazivali čast svojim herojima. Uz vijorenje klupskih zastava, duž cjelokupne rute ulicama je odzvanjalo: "Šampioni!"

Ovacijama je počašćen bio i Ivan Rakitić, hrvatski reprezentativac koji je 11. i 12. osvojeni trofej s katalonskim klubom ovjekovječio s odlazećim kapetanom Andrésom Iniestom i nekolicinom suigrača.

