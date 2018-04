RAKITIĆ SE OPROSTIO OD INIESTE "Veliki zagrljaj za mog kapetana i prijatelja"

¡Gracias por tanto @andresiniesta8 🔝🔝🔝! Se marcha mi capitán, mi compañero, mi amigo. Disfrutemos de este tiempo que nos queda juntos ⚽ Y mucha suerte a ti y a tu familia en vuestra nueva aventura. ¡Un abrazo grande! Thanks so much @andresiniesta8 🔝🔝🔝! My captain, my teammate, my friend... Let's enjoy this time that we have together ⚽ Good luck to you and your family in your new challenge. A big hug!

A post shared by Ivan Rakitic (@ivanrakitic) on Apr 27, 2018 at 6:26am PDT