RASPORED LIGE NACIJA Evo kada Hrvatska igra protiv Španjolske i Engleske

Foto: Getty Images / Guliver Image

HRVATSKA reprezentaciju je ždrijeb za UEFA Ligu nacija lansirao u skupinu A4 najjače lige A. Momčad Zlatka Dalića igrat će protiv Španjolske i Engleske, a prvoplasirana ekipa skupine plasirat će se na final-four spomenute lige.

Utakmice kreću 8. rujna ove godine, a Hrvatska će u prvom kolu biti slobodna jer će na Otoku igrati Engleska i Španjolska. Debi u natjecanju Luka Modrić i društva imat će na Pirenejima tri dana kasnije protiv Španjolske.

#NationsLeague | These are our rivals! Here's Group 4 in League A:

🇪🇸 SPAIN

🦁 England

🇭🇷 Croatia pic.twitter.com/KKPvjgUxT4