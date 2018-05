REAL - BAYERN, ZANIMLJIVOSTI Ronaldo lovi novi rekord, Nijemci protiv tradicije

Foto: Getty Images / Guliver Image

BLIŽI se uzvrat polufinala Lige prvaka između Reala i Bayerna u Münchenu (20:45). Aktualni europski prvak slavio je u Njemačkoj s 2:1 te ima prednost uoči konačnog obračuna na svom terenu.

Real vs Bayern | Possible line-ups



[Marca] pic.twitter.com/I1PS6y1Ei1 — Bayern mania (@Bayern_mania) May 1, 2018



Momčad Zinedinea Zidanea, koji kao trener nikada nije ispao iz Lige prvaka (osvojio natjecanje dvije godine u nizu), zabila je barem po gol na 41 posljednjoj utakmici na Bernabeuu u Ligi prvaka. Posljednji put Real je kao domaćin izgubio od Barcelone (0:2), i to 2011. godine.

Od tada do danas je u Ligi prvaka pobijedio u 34 meča, uz svega dva poraza i pet remija.

Također, Real je u Madridu od posljednjih osam utakmica pobijedio sedam, uz poraz nedavno od Juventusa.

Real Madrid have lost just 2 of their last 41 home #UCL matches.

Can Bayern beat them at the Bernabeu? #LaysUnited pic.twitter.com/4281obmrew — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 1, 2018



Španjolci nisu dobili crveni karton u LP-u od 2013. i Sergija Ramosa protiv Galatasaraya. Od tada je prošlo 57 utakmica, što je rekord natjecanja. Naravno, kakve bi to zanimljivosti bile da nema Cristiana Ronalda? Portugalac, koji je u prvom dvoboju bio bezopasan, zabio je devet golova Bayernu u LP-u, a samo je više puta matirao Juventus (10).

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

CR7 je u karijeri zabio 120 golova u Ligi prvaka i najbolji je strijelac u povijesti natjecanja. Robert Lewandowski je trenutačno na 12. mjestu sa 45 pogodaka.

Cristiano Ronaldo vs Robert Lewandowski



Who do you think will score first tonight when Real Madrid face Bayern Munich tonight?



🔁 = Ronaldo

❤️ = Lewandowski pic.twitter.com/yA7ZlxC3W2 — WhoScored.com (@WhoScored) May 1, 2018



S druge strane, Bayern je izgubio zadnjih šest derbija od Reala, a Lewandowski nije zabio u posljednje četiri utakmice u LP-u, a nikada mu se u karijeri nije dogodilo da veže pet susreta u eliti bez pogotka.

Bayern have scored 74 goals in their 22 fixtures in 2018...#UCL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 1, 2018



Za Real bi od početka trebao krenuti Marco Asensio, koji je kao zamjena u svoja posljednja tri gola zabio u nokaut utakmicama i to baš Bayernu dva puta i jednom Juventusu.

Madriđani se moraju čuvati Joshue Kimmicha, koji je zabio u prvom dvoboju, a donio je Bayernu najviše pogodaka ove sezone u Ligi prvaka (zabio tri i isto toliko puta asistirao).