REAL DAJE RONALDU NOVI UGOVOR Bit će treći najbolje plaćeni igrač na svijetu

REALOVO rukovodstvo odlučilo je nagraditi Cristiana Ronalda (33) novim, financijski poboljšanim ugovorom, javlja As.

Ugovorne preinake odnosit će se isključivo na platnu povišicu. Umjesto 21 milijuna eura čiste dobiti, Portugalčeva platna primanja bit će povećana za devet milijuna eura. Kroz razne bonuse može zaraditi još dodatna dva milijuna eura.

Prema tvrdnjama španjolskog dnevnog sportskog lista, Cristiano Ronaldo potpisivanjem novog ugovora i dalje će biti treći najplaćeniji nogometaš svijeta ispred kojeg su Lionel Messi (45 milijuna eura neto) i Neymar (35 milijuna eura neto). Očekuje se kako će ugovor parafirati prije početka predstojećeg Svjetskog prvenstva u Rusiji.

Cristiano Ronaldo, službeno najbolji nogometaš 2017. godine, u Real Madrid pristigao je iz Manchester Uniteda početkom srpnja 2009. godine u transferu vrijednom 94 milijuna eura. S godinama je stekao legendarni status koji je izgradio i opravdao na temelju statistike: u 433 službena nastupa postigao je 448 pogodaka.

Prema procjeni Transfermarkta, tržišna cijena portugalskog reprezentativca procijenjena je na 120 milijuna eura. Tekući ugovor Realove zvijezde istječe 30. lipnja 2021. godine te je, uz povremene protivne spekulacije, sve izglednije kako će igračku karijeru okončati u španjolskom klubu.

