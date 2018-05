REALOVO NATJECANJE Rekordno 16. finale Lige prvaka u povijesti

Foto: Getty Images / Guliver Image

ČETVRTI put u posljednjih pet sezona Real Madrid plasirao se u finale Lige prvaka. Luka Modrić, Mateo Kovačić i društvo, koji su prošle godine obranili naslov prvaka prvi put nakon Milana 1990., borit će se u Kijevu 26. svibnja za 13. titulu u povijesti.

Također, to je Realu ukupno 16. rekordno finale Lige prvaka, kojom dominira posljednjih godina.

The three-peat is ON.



Real Madrid return to the Champions League final! pic.twitter.com/TixJ3GH6Vt

