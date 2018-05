Rijeka se muči protiv Cibalije, treba joj pobjeda ako želi ostati u igri za naslov prvaka (0:0)

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL



U PRETPOSLJEDNJEM kolu HNL-a aktualni hrvatski prvak Rijeka gostuje u Vinkovcima kod Cibalije. Izabranici Matjaža Keka moraju slaviti ako se žele približiti Dinamu na bod zaostatka i potpuno zakomplicirati prvenstvo, s tim da Modri imaju utakmicu manje, oni će igrati u ponedjeljak protiv Rudeša. Trenutni rezultat u Vinkovcima je 0:0.



CIBALIA: (5-3-2-) Brkić - Rubić, Peričić, Soldo, Ikić, Karamarko - Miličević, Tomašević, Vojković - Dabro, Barišić



RIJEKA: (4-2-3-1) Sluga - Raspopović, Punčec, Escoval, Leovac - Capan, Baradarić, Kvržić, Pavičić, Gorgon - Puljić



Tijek utakmice UŽIVO pratite na Indexu

CIBALIA - RIJEKA 0:0





84' Pokušao je ponovno Puljić, ovoga puta s 20-ak metara, ali njegov pokušaj bez problema zaustavlja golman Cibalije



82' Odlično ubacivanje Pavičića, lopta je došla do Puljića koji pogađa vanjski dio vratnice



74' Kek vadi Gorgona, u igru ulazi Črnic



70' Još najmanje 20 minuta do kraja, Rijeka se muči, ne uspijeva zabiti...



59' Najveća prilika za Cibaliju! Barišić je pucao s dva metra od Rijekinog gola, nevjerojatan promašaj!



54' Pavičić je neometano pucao s desetak metara, ali sjajni Brkić je zaustavio pokušaj bivšeg igrača zagrebačkog Dinama



46' Počelo je drugo poluvrijeme!



45' Najbolja prilika za Rijeku u današnjoj utakmici. Gorgon je s pet metara pucao ravno u Brkića



44' Pokušao je Dabro kod Cibalije, ali pucao je daleko od Sluge.



37' Pokušao je Pavičić s pet metara, no njegov udarac je od bloka otišao preko gola



34' Žuti karton za igrača Cibalije, Peričić je zabio lakat u vrat Gorgonu u borbi za loptu...



32' Pokušao je Kvržić po boku, no njegov pokušaj u koner je izbacio Vinko Soldo



21' Rijeka stalno napada, a domaći igrači se sve teže brane...



15' Sjajna šansa za Rijeku, Kvržić je lijepo dodao do Puljića koji je sa šest metara nije dobro zahvatio loptu.



14' Rijeka je preuzela inicijativu. Puljić je s lijeve strane lukavo ubacio, ali siguran je golman Cibalije Brkić.



4' Pokušao je Gorgon s 30-ak metara iz slobodnog udarca, ali njegov pokušaj završio je u živom zidu Cibalije



1' Počela je utakmica u Vinkovcima!