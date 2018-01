RIJEKA UZ BOK NAJVEĆIMA Samo 10 momčadi u Europi ima više preciznih dodavanja u minuti

Foto: Getty Images/Guliver Image



MEĐUNARODNI centar za sportske studije (CIES) objavio je novu analizu europskih nogometnih liga i otkrili koje momčadi imaju najviše preciznih dodavanja.



Zanimljivo, hrvatski prvak Rijeka je u samom europskom vrhu.



Koliko su precizna dodavanja važna za uspjeh, pokazuje i činjenica da su u Top 100 CIES-ovih momčadi baš svi sudionici ovogodišnje nokaut faze Lige prvaka.



TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Passing tempo & styles of play: which clubs achieve the most passes per minute of possession? More @InStatFootball pass statistics in last @CIES_Football Weekly Post at https://t.co/aaFGUU5ohQ pic.twitter.com/lV2w9yIotG