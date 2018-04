ROMA ISPROBALA ANFIELD "Liverpool nije samo Salah"

Foto: Getty Images / Guliver Image

ROMA je stigla u Liverpool, gdje će u utorak od 20:45 protiv Redsa igrati prvu utakmicu polufinala Lige prvaka. Malo je reći kako je ovo povijesni trenutak za momčad iz Rima, koja želi izbaciti engleskog rivala i osvetiti mu se za poraz u finalu natjecanja 1984. godine na svom Olimpicu, gdje je klub iz grada Beatlesa poslije penala slavio 4:2 i tako četvrti put postao europski prvak.

"Liverpool je svoju snagu pokazao tijekom cijele sezone. U pitanju je momčad koja ima fantastičan napad i ubojit kontranapad. Dosta smo u posljednje vrijeme radili i spremali se za ovu utakmicu, iako je ovo tek prvih 90 minuta našeg dvoboja", naglasio je Eusebio Di Francesco na presici.

Strateg Rome je i kao nogometaš igrao protiv Liverpoola, 2001. godine, pa mu je poznato što njegove igrače čeka na Anfieldu...

"Da, sjećam se toga. Bit će sigurno sjajna i napeta atmosfera, ali vjerujem da smo se psihički spremili što je najbolje moguće. Čak nam je to i najvažnije, a onda tek slijedi teren i taktička postavka protiv njih i njihovog sistema igre. Imaju sjajnog Salaha, ali ne igra on sam nego je tu još odličnih nogometaša koji nam mogu stvoriti probleme. Zato želim vidjeti pravu momčad, kao protiv Barcelone", jasan je Di Francesco.

Aleksandar Kolarov igrao je ranije za Lazio, a onda je stigao u redove gradskog rivala Rome, s kojom živi najljepše snove...

"Kao dječak sam sanjao zaigrati na Anfieldu. To je doista jedinstven stadion i na njemu je zadovoljstvo igrati. Naravno, neće nam biti lako i čeka nas vatrena atmosfera s tribina, prava engleska. No spremni smo na sve i želimo s pozitivnim rezultatom dočekati uzvrat pred našim navijačima na Olimpicu", rekao je Kolarov.

Igrači Rome isprobali su Anfield, a prije toga odali počast žrtvama tragedije na Hillsboroughu, gdje je 1989. godine stradalo 96 osoba, uz 766 ozlijeđenih.

Club captain Daniele De Rossi lays a wreath at the Hillsborough memorial on behalf of the #ASRoma squad in remembrance of the 96 fans who lost their lives in 1989. pic.twitter.com/RrgYhIK18j