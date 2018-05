ROMA NA KORAK DO SENZACIJE Liverpool uz pomoć sudaca do finala Lige prvaka

Foto: Getty Images/Guliver Image

LIVERPOOL će s Real Madridom igrati u finalu Lige prvaka. Pred više od 70 tisuća navijača na Olimpicu Roma i Liverpool odigrali su još jednu spektakularnu utakmicu. Roma je u ludoj završnici slavila 4:2, gol joj je nedostajao za produžetke, a Liverpool s ukupnih 7:6 prošao u finale.

Utakmicu su obilježile i sudačke pogreške kojima je Roma teško oštećena, ali svoj europski put završili su kao pobjednici.

Nakon golijade (5:2) u prvoj utakmici, Liverpool je najavio novu pogotkom Manea u 9. minuti. Alisson je bacio loptu do Kolarova, koji je pokrenuo napad, ali je Nainggolan na centru izgubio loptu, Firmino se sjurio u šesnaesterac, dodaio lijevo Maneu, a on s deset metara pogodio za 0:1. Bio je to njegov deveti gol ove sezone u 10 nastupa u LP, dok je Firminho upisao sedmu asistenciju uz 10 golova.

Roma je izjednačila nakon šest minuta. Visoku loptu s lijevog krila El Shaarawy je spustio pred gol, Dejan Lovren je ispucao i pogodio svog suigrača Milnera u glavu, a lopta se odbila u gol za 1:1.

Samo 10 minuta kasnije Liverpool je opet poveo. Milner je ubacio iz kornera, Džeko je bio najviši u skoku, ali je loptu poslao prema svom golu pred Wijnalduma koji lako zabija za 1:2.

U 35. minuti Milner je umalo zabio još jedan autogol, El Shaarawy je pucao sa 20-tak metara, a lopta je okrznula Milnera i promijenila smjer te pogodila stativu.

U 39. minuti dogodila se sporna situacija kada je El Shaarawy pao na ulasku u kazneni prostor. Tražio je jedanaesterac, ali Skomina je odmahnuo rukom.

Skomina i pomoćnici oštetili Romu za dva penala

Iskusni slovenski sudac i njegovi pomoćnici oštetili su Romu za dva jedanaesterca koja nisu dosudili.

Druga vrlo sporna situacija dogodila se u 49. minuti. Džeko je srušen na ulasku u šesnaesterac i Skomina bi možda i dosudio penal da njegov pomoćnik trenutak ranije nije podigao zastavicu i označio zaleđe. Usporena snimka otkriva da zaleđa nije bilo te je Roma oštećena za kazneni udarac.



"Vučica" je ipak stigla do pogotka par minuta kasnije. U 52. je Džeko zabio odbijanac s desetak metara nakon što je Karius skinuo udarac El Shaarawyja.



U 63. minuti domaćin je oštećen za još jedan kazneni udarac nakon što je Alexander-Arnold rukom obranio udarac El Shaarawyja. Suci nisu reagirali.

Uskoro opširnije...

Liverpool će u finalu 26. svibnja u Kijevu igrati protiv Real Madrida.

ROMA - LIVERPOOL 4:2

Tijek utakmice

Kraj

90` PENAL ZA ROMU! GOOOL! Totalna ludnica na Olimpicu, ali nema više vremena... Nainggolan je zabio s bijele točke nakon što je Klavan igrao rukom.



86` GOOOOL! Roma je zabila za 3:2! Nainggolan je fantastičnim udarcem s 18 metara pogodio suprotnu stativu, a lopta se odbila u drugi kut za vodstvo Rimljana.



78` Schick je opalio iz daljine, ali pored gola

75` Gonalons je ušao umjesto De Rossija, a Antonucci umjesto El Shaarawyja

66` još jednom je Karius spasio Liverpool! Skinuo je udarac El Shaarawyja, a Džeko je zatim pucao pored gola.

63` Roma je propustila veliku šansu, a čini se i da je oštećena! El Shaarawy je s par metara opalio po golu i pogodio Alexandera kojeg je lopta pogodila u ruku i završila u korneru.

60` Velika šansa Rome! Under je s 12-13 metara iz prve u skoku pogodio loptu nakon ubačaja s Romine polovice, ali njegov sjajni udarac odličnom je reakcijom obranio Karius.

52` Trener Rome je reagirao i uveo Undera umjesto Pellegrinija

52` GOOOOL! EDIN DŽEKO ZABIO JE ZA 2:2! El Shaarawy se probio do šesnaesterca i sjajno pucao, a vratar odbio loptu do Džeke koji s druge strane zabija za izjednačenje.



49` sporna situacija na Olimpicu, Džeko je srušen na ulasku u kazneni prostor, bio bi to čisti penal da sudac nije sekundu prije označio zaleđe. Ipak, čini se da zaleđa nije bilo, što znači da je Roma oštećena za kazneni udarac.







46` počelo je drugo poluvrijeme, nema promjena u sastavima

Poluvrijeme

44` Dejan Lovren dobio je žuti karton zbog prekršaja na El Shaarawyju, a onda se ljutito okomio na suca Skominu.

39` El Shaarawy je pao na ulasku u kazneni prostor, tražio je jedanaesterac, ali sudac Skomina odahnuo je rukom, čini se, opravdano

37` Džeko je izborio korner, a Romini napadači prisilili vratara Kariusa na rizičnu intervenciju. Dobro je boksao i spasio gol Redsa



34` Kakva šansa! El Shaarawy je opalio i pogodio stativu! Lopta se odbila u aut. Roma pritišće, ali Liverpool je brzo odgovorio na drugoj strani, domaća obrana je uspjela zaustaviti Salaha

26` GOOOOL! Wijnaldum je nakon kornera iz blizine zabio za novo vodstvo Liverpoola! Nakon ubačaja iz kuta, Džeko je glavom prebacio do Nizozemca koji je lako utrpao loptu u mrežu.

17` velika šansa Liverpoola, Firmino je dodao Maneu koji odlično puca pored desne stative

15` GOOOL! ROMA JE ZABILA ZA 1:1! Visoku loptu s lijevog krila El Shaarawy je spustio pred gol, Dejan Lovren je ispucao i pogodio svog suigrača Milnera u glavu, a lopta se odbila u gol za 1:1.



10` GOOOOL! LIVERPOOL VODI 1:0! Alisson je s gola bacio loptu do Kolarova, gosti su na centru oduzeli loptu Rimljanima, Firmino se sjurio prema šesnaestercu, dodao lijevo Maneu, a on s desetak metara zabio za vodstvo.

7` lijep udarac Florenzija, s 20 metara iskosa gađao je suprotni kut i pucao malo pored stative

4` Roma se opet probila po lijevoj strani, a obrana Redsa oduzela loptu, Dejan Lovren pokrenuo je kontranapad i završio ga ubačajem pred šesnaesterac Rome

1` prilika za Romu odmah na početku, Džeko nije uspio dohvatiti loptu pred golom Liverpoola



0` počela je utakmica!

Glavni sudac utakmice je iskusni Slovenac Damir Skomina.

ROMA: Alisson - Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov - Pellegrini, De Rossi, Nainggolan - Schick, Džeko, El Shaarawy



LIVERPOOL: Karius - Trent Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson - Henderson, Wijnaldum, Milner - Salah, Firmino, Mané



Roma ove sezone u Europi na svom terenu još nije primila niti jedan gol, ali nitko ove sezone nije u gostima zabio više od Liverpoola.

John Arne Riise nekad je igrao za obje momčadi.



"Atmosfera i publika kao na Anfieldu ili Olimpicu daje igračima dodatnu energiju, želju i motiv da daju još više za svoj klub i fanove. I kad ste umorni, a čujete navijače, pomaže vam da igrate bolje", rekao je Riise uoči utakmice.



"65 tisuća Rominih navijača i 5000 navijača Liverpoola, bit će nevjerojatno!", dodao je Norvežanin.

Con il grande CAPITANO prima la partita !! @Totti pic.twitter.com/Am8ZBtaAJj — John Arne Riise (@JARiiseOfficial) 2. svibnja 2018.

"Ništa nije nemoguće", poručio je igračima Rome legendarni argentinski golgeter Gabriel Batistuta koji je s Vučicom osvojio posljednji naslov prvaka.

Navijači Liverpoola već su na tribinama Olimpica, a ulaze i Romini ultrasi, zbog kojih je policija posljednjih dana na nogama.

