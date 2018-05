ROMA SANJA NOVO ČUDO "Napast ćemo Liverpool kao Barcu i ako brzo zabijemo - prolazimo"

Foto: Getty Images / Guliver Image

TOČNO 23 dana nakon epske pobjede nad Barcelonom 3:0 i plasmana u polufinale Lige prvaka, Romi treba novo identično čudo na Olimpicu. Iako nitko nije vjerovao da Rimljani mogu napraviti senzaciju nakon poraza 4:1 na Nou Campu, oni su to uradili i realizirali jedan od najvećih preokreta u povijesti nokaut faze.

Sada im poslije stradanja na Anfieldu (5:2) treba istih 3:0 za finale koje se 26. svibnja igra u ukrajinskom Kijevu. Gubila je momčad Eusebija Di Francesca 5:0 u gradu Beatlesa, ali je s dva gola uspjela smanjiti i oživjeti kakvu-takvu nadu uoči uzvrata u Rimu (srijeda, 20:45).

"Ako se želite natjecati s ekipom kakva je Liverpool morate postići gol što je prije moguće, kako biste izazvali oduševljenje navijača i dali im razlog da vas guraju prema uspjehu. Igramo uzvrat polufinala Lige prvaka pred 70 tisuća naših ljudi. Želim kod svakog od njih vidjeti entuzijazam, želju da premašimo vlastite mogućnosti. Bude li tako, svaki rezultat je moguć. Da mogu, kopirao bih tu utakmicu protiv Barcelone, ali na planu psihe", rekao je Di Francesco na presici uoči utakmice sezone.

"Liverpool je posve drukčija momčad od Barcelone, kako na planu taktike tako i na planu mentaliteta. Manje drže loptu od Barce i napadaju direktno i odmah. Nama treba pobjeda 3:0 i moramo napadati te tražiti brzi gol. No isto tako će oni imati više prostora za kontranapade i moramo razmišljati o tome", jasan je trener Rome.

Talijani su na Anfieldu igrali u formaciji 3-4-2-1, što se pokazalo kao promašaj, pa Di Francesco sprema novu ofenzivnu taktiku - 4-3-3. Alisson na golu, Florenzi desno, Kolarov lijevo, braniči Manolas i Fazio. U sredini trojica De Rossi, Pellegrini (umjesto ozlijeđenog Strootmana) i Nainggolan, te u napadu El Shaarawy s lijeve strane, Schick s desne i Džeko u vrhu napada...

"Pitanja o defenzivi nemaju previše smisla. Kao što sam rekao, moramo zabiti tri gola i idemo naprijed. Naravno, čuvat ćemo se njihovih kontri, ali želimo nametnuti visoki presing i ostaviti im što manje prostora na terenu. Na takav smo način i pobijedili Barcelonu, sve ovisi o našem pristupu".

Novinare je zanimalo što trener Rome misli o tome što je Željko Buvač, pomoćnik Jurgena Kloppa, napustio momčad uoči tako važnog meča.

"Možda bih trebao izbaciti svog pomoćnika pa da budemo isti", kroz smijeh je odgovorio Di Francesco, a onda nastavio:

"To je unutarnja stvar Liverpoola. Ne vjerujem da neki član stručnog stožera može napraviti toliku razliku na ovoj razini natjecanja. U goste nam dolazi velik klub sa sjajnom tradicijom u Europi. No mi smo spremni pokušati sve što je do nas", zaključio je.

Zanimljivo, Roma je ove sezone već jednom pobijedila engleski klub na Olimpicu s 3:0. Bilo je to u grupnoj fazi protiv Chelseaja 31. listopada prošle godine. Također, u posljednjih pet utakmica na Olimpicu u Ligi prvaka Rimljani su ostvarili četiri pobjede, uz jedan remi, a zabili su ukupno osam golova te nisu primili niti jedan.