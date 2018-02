Ronald Koeman sutra preuzima nizozemsku reprezentaciju

Foto: Getty Images/Guliver Image

PREMA navodima nekoliko nizozemskih medija, među kojima je i nacionalna novinska agencija ANP, Ronald Koeman će u utorak biti imenovan izbornikom nizozemske nogometne reprezentacije.



Koeman bi na klupi Oranja trebao naslijediti Dicka Advocaata koji je odstupio nakon neuspjeha u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo u Rusiji.





Kako se navodi, Koeman će potpisati ugovor na dvije godine s mogućnosti produljenja na još dvije.Bivši nizozemski reprezentativni branič Koeman trenerskim se poslom počeo baviti 2000. godine u Vitesseu iz Arnhema, a zatim je radio i u Ajaxu, Benfici, PSV-u iz Eindhovena, Valenciji, Feyenoordu, Southamptonu i Evertonu gdje je dobio otkaz u listopadu prošle godine.

