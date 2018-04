Foto: Getty Images/Guliver Image

REAL MADRID priprema se za sutrašnji okršaj s Athletic Bilbaoom, a Cristiano Ronaldo na treningu je još jednom pokazao svoje akrobatske vještine i zadivio suigrače.



Portugalac je nedavno oduševio svijet golčinom škaricama u Ligi prvaka protiv Juventusa, a na treninzima Reala nastavlja pokazivati da taj potez nije bio slučajan.

💪⚽ Our final session ahead of tomorrow's match against @Athletic_en is underway! #RMCity pic.twitter.com/x1ryReinW2