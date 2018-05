RONALDO POHVALIO LIVERPOOL "Podsjećaju me na Real od prije nekoliko godina"

Foto: Getty Images / Guliver Image

REAL MADRID i Liverpool spremaju se za veliko finale Lige prvaka 26. svibnja u Kijevu. Engleski velikan lovi šesti naslov, a aktualni prvak rekordnu 13. titulu, treću zaredom. Najbolji strijelac natjecanja u povijesti sa 120 golova Cristiano Ronaldo najavio je dvoboj i pohvalio momčad Jurgena Kloppa.

"Liverpool me podsjeća na Real od prije nekoliko godina, s tri brza napadača. Finala su uvijek posebna i nije važno s kojim protivnikom igrate. Mislim da neće biti lako. No smatram da smo bolja momčad, ali to moramo demonstrirati na terenu", naglasio je Portugalac.

This Liverpool team reminds Cristiano Ronaldo of a team he knows quite well entering the #UCLfinal https://t.co/v0EwyLzFd4 TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA May 22, 2018

Ronaldo, koji je vodio bitke s Redsima dok je nosio dres Manchester Uniteda, ozlijedio se protiv Barcelone na Camp Nouu, zbog čega je ostao u svlačionici na poluvremenu. Međutim, uspio se oporaviti i spreman dočekuje još jedan važan meč za naslov prvaka.

"Želim se osjećati dobro u subotu. Nadam se da ću odigrati dobro i zabiti golove. Najvažnija stvar je da ekipa pobijedi tako da nije važno tko će ih postići. Jednostavno, želimo nastaviti stvarati povijest. Volio bih da je u finalu Manchester United, ali Liverpool zaslužuje poštovanje."

Cristiano Ronaldo says he’d have preferred to be facing Manchester United on Saturday, rather than Liverpool...🔴 pic.twitter.com/UjJnBemhOR — FTS Football (@FromTStands) May 22, 2018



Real je najtrofejniji klub u Ligi prvaka i posebno voli igrati europske utakmice, pa tako i Ronaldo.

"Volim igrati u ovom natjecanju. Mečevi su uvijek visoke kvalitete. Da biste osvojili ovaj trofej, morate pobijediti najbolje na svijetu. Svašta se može dogoditi u Ligi prvaka. Uvijek morate biti motivirani i oprezni. Nemate se pravo opustiti jer ovaj klub ima poseban odnos prema natjecanju, od Genta do Di Stefana. To je uvijek posebna motivacija za mene", zaključio je Ronaldo.