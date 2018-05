SALAH JE NAJBOLJI U ENGLESKOJ Prvi Afrikanac u povijesti i tek treći igrač Liverpoola

Foto: Getty Images/Guliver Image

MOHAMED SALAH (25), desno krilo Liverpoola, u prvoj sezoni u Engleskoj osvojio je kolege i javnost.

Samo deset mjeseci nakon što je uz odštetu od 42 milijuna eura došao iz Rome, Egipćanin je u oba izbora proglašen nogometašem godine u Engleskoj.

Nakon što su ga najboljim izabrali nogometaši, pobijedio je i u izboru Udruženja nogometnih novinara.

