SALAH KAO MARADONA Pogledajte remek djelo

U TRILER derbiju Liverpool i Tottenham remizirali su 2:2. Liverpool je dva puta imao vodstvo, no u četvrtoj minuti sudačke nadoknade Harry Kane im je uzeo pobjedu udarcem s bijele točke, nakon dvojbenog penala. Sedam minuta prije toga Kane je promašio jedanaesterac kod rezultata 1:1.

Nakon burne utakmice, vikat će se o sucima i prokockanoj šansi Kloppovog Liverpoola, dominirat će kritike navijača, pa je potrebno jedno ime i jedan potez izdvojiti iz tog kaosa.

Djelo je Mohameda Salaha. Točnije, remek djelo.

Salah je zabio vodeći gol za Liverpool u drugoj minuti, da bi u sudačkoj nadoknadi slomio cijelu obranu Tottenhama i s loptom poput Maradone ušetao Llorisu u gol. Ubacio se iza Allija, ostavio Daviesa na leđima, a od Verthongena napravio amatera. Na društvenim mrežama navijači su ga prozvali Lionel Salah.



Bio je to njegov 20. pogodak u 25. ligaškom nastupu za Liverpool. Nijedan igrač 'redsa' nije brže stigao do 20 pogodaka u Premiershipu.

Wow man. Salah is absolutely incredible #Liverpool #LIVTOT pic.twitter.com/QFPHXZkU25

What a goal by Salah dribbling past the Spurs defence, absolute world class #LIVTOT #Liverpool 👍 pic.twitter.com/FLiia2jFXi