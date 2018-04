Salah najbolji igrač Premierlige, Sane ponovio uspjeh Ronalda od prije 11 godina

Foto: Getty Images/Guliver Image



ZVIJEZDA engleskog prvoligaša Liverpoola, Mohamed Salah, najbolji je igrač sezone 2017./18. u izboru Udruženja nogometnih igrača.



Egipatski nogometaš je ove sezone zabio 31 gol, a konkurenti u izboru su mu bili Kevin De Bruyne, Leroy Sane, Davida Silva, Harry Kane i Davida de Gea.



"Za mene je ovo velika čast, posebice jer su me izabrali nogometaši. Jako sam sretan i ponosan", kazao je primajući nagradu Salah.

40 – Mo Salah is just the fifth player in Premier League history to register 40+ goal involvements in a single season (31 goals, 9 assists) – also Alan Shearer (47 in 94-95), Andy Cole (47 in 93-94), Thierry Henry (44 in 02-03) and Luis Suarez (43 in 13-14). Awarded. pic.twitter.com/DUGDp6ErIY