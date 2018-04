SAMI SU KRIVI Hajduk nema karakter za naslov

Foto: Pixsell / D. Špehar

U POSLJEDNJOJ utakmici 32. kola hrvatske nogometne lige Slaven Belupo i Hajduk remizirali su u Koprivnici bez golova. Novim prvenstvenim kiksom Splićani su propustili iskoristiti i drugi uzastopni domaći poraz vodećeg Dinama i tako se oprostili od aspiracija na naslov prvaka. Paradoksalno je što je Hajduk u tom pohodu uništio donedavni klub Željka Kopića. Prisjetimo se, njegovi bivši igrači koncem veljače prvi su put u povijesti slavili na Poljudu, a dva mjeseca kasnije opet su se predstavili nerješivom zagonetkom.

Kopićev bivši klub uništio Hajdukove snove o naslovu prvaka

Od ukupno 12 mogućih, Hajduk je protiv Slavena osvojio svega pet bodova, a interesantno je kako je i prva ovosezonska utakmica u Koprivnici, dok je na čelu Bijelih još bio Španjolac Joan Carrillo, završila identičnim rezultatom. Bijeli su se ovim remijem vratili svom trećem mjestu, poziciji na kojoj tavore već dugih pet godina. Posljednji put drugoplasirani su bili u sezoni 2011./2012., a s obzirom na to da Rijeka do kraja ima lakši raspored, a i dočekuje Hajduk na Rujevici, vrlo je izgledna opcija da će drugo mjesto i dalje ostati samo san.

Ako pritom ne osvoje barem utješni trofej, onaj hrvatskog kupa, u Splitu bi opet mogli gledati pravi festival navijačkog nezadovoljstva, a vrlo vjerojatno i agresije. Ovaj put sami su si krivi. Hajduk je do prije desetak dana izgledao sjajno. Nanizao je osam uzastopnih susreta bez poraza, a grad je živio za dvoboj s Dinamom. Onda je niotkud krenula ofenziva Torcide protiv predsjednika Kosa, atmosfera se dobrano narušila, pa je nakon poraza od Dinama sasvim potonula te rezultirala čak i napadom na igrače.

Priopćenje o Kosu i nastali kaos kao atentat na ambicije Hajduka

Zašto se Torcida odlučila objaviti priopćenje u jednom toliko delikatnom trenutku i zašto se s njim nije moglo pričekati do kraja sezone, s obzirom na to da su iznijeta saznanja bila stara i nekoliko mjeseci, vjerojatno nikad nećemo doznati, međutim jasno je kao dan da je sve to ostavilo utjecaja na igrače. Koliko god oni pričali kako je razgovor s Torcidom protekao prekrasno i kako se osjećaju izvanredno, puno jasnije od njihovih tvrdnji govorio je njihov pristup u Koprivnici, koji je bio nedopustivo beskrvan.

Unatoč teškim okolnostima, amnestirati igrače je pogrešno. U više navrata ovoga proljeća, kad god bi Dinamo kiksao i dopustio Bijelima da mu se približe, oni bi tragično prosuli bodove. Baš svaki put kad je pred Hajdukom bio susret odluke, jedna od onih utakmica zbog kojih se nogomet igra i gleda, igrači Željka Kopića bi propustili priliku, bilo da je riječ o domaćim dvobojima s Belupom, Rijekom i Dinamom, ili gostujućem protiv Osijeka. Jednom ili dvaput može biti slučajno, ali kad se nešto ponovi toliko puta jasno označava manjak karaktera.

Kopić polako gubi konce, a reakcije s klupe vrlo su mu loše

Prozvan bi trebao biti i Željko Kopić, usprkos svom sjajnom startu i prolasku u finale kupa. Hajduk je u prilično dramatičnom finišu prvenstva, preciznije u posljednjih sedam kola, upisao tek tri pobjede, uz tri remija i poraz. Osvojili su tako ukupno 12 od 21 mogućeg boda, što je svega šezdeset posto uspješnosti. Za ekipu koja na raspolaganju ima toliko skupe igrače, to ni u kom slučaju ne može biti zadovoljavajuće. Kopić ima još puno kredita, ali prije svega mora naučiti bolje reagirati s klupe. Zamjene su mu šablonske i strašno predvidljive.

Jedan podatak vrlo je indikativan. Kopić se nalazi tek na 11. mjestu trenera HNL-a po kvalitetnim reakcijama s klupe. Na prvom mjestu nalazi se M. Cvitanović koji je u 25 dvoboja napravio 75 izmjena. One su postigle ukupno 13 golova, a sveukupno sudjelovale u njih 18. Drugo mjesto pripada Zekiću, a treće Keku. Istovremeno, u 29 susreta, što u Hajduku, što u Slavenu, Kopić je obavio 87 zamjena, a one su u samo dva navrata postigle gol. Daleko od toga da je to jedini problem Hajduka, ali u dramatičnim ligaškim završnicama upravo taj često zna biti važan.